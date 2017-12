Constanța, soră cu cel mai mare oraș-port sud-african

Sub semnul prieteniei și al solidarității, Constanța a făcut, ieri, un pas spre înfrățirea cu orașul sud-african Durban. Anunțul a venit în contextul unei noi vizite la Constanța a ambasadorului Republicii Africa de Sud la București, Excelența Sa Thenjiwe Ethel Mtintso. Diplomatul sud-african a venit pentru a doua oară în orașul nostru pentru a participa la o masă rotundă, ce a avut loc la Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța, la care s-a discutat despre rolul tinerilor în societate și despre principiul filosofic „Ubuntu” („Eu sunt pentru că tu ești”, n.r.), promovat de Nelson Mandela, cel mai aprig militant sud-african împotriva discriminării de rasă. Prezent la eveniment, primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, a explicat că există câteva similitudini din punct de vedere economic între orașul sud-african și cel românesc. „Durban are cel mai mare port din Africa de Sud, iar Constanța are cel mai mare port din Marea Neagră. Colaborarea nu se va limita doar la relațiile economice, ci și educaționale și culturale”, a declarat Făgădău. La rândul ei, șefa misiunii diplomatice a Africii de Sud în România a anunțat că, în toamnă, vor veni primii studenți din Durban în Constanța, în cadrul unui program de schimburi de experiență derulat printr-un parteneriat dintre Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța și Universitatea KwaZulu-Natal din Durban. „Îmi place foarte mult la orașul Constanța că este ca un ocean de prietenie și solidaritate între oameni. O mulțime de culturi trăiesc aici, la fel cum se întâmplă în Africa de Sud”, a spus diplomatul.

EXPERIENȚE Ambasadoarea a profitat de ocazie pentru a le împărtăși celor prezenți la eveniment din experiențele tinerilor sud-africani în lupta împotriva apartheidului. „Mii de tineri și copii au murit pentru că au încercat să se opună rasismului. Au preferat să moară luptând pentru drepturile lor decât să trăiască îngenuncheați”, a povestit ambasadoarea, ea însăși fiind exilată și închisă pentru că a luptat împotriva rasismului.

„67 DE MINUTE” La sfârșitul evenimentului, oficialii prezenți au plantat, în parcul de lângă Casa de Cultură, șapte magnolii oferite de Primăria Constanța, în cadrul unei acțiuni ce a durat 67 de minute (simbolul celor 67 de ani în care Nelson Mandela a luptat împotriva apartheidului).