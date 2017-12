CONSTANŢA - Nicio majorare de taxe peste cele prevăzute de Codul Fiscal

Începînd de anul viitor, contribuabilii persoane fizice vor plăti impozite cu 20% mai mari decît anul acesta, conform prevederilor noului Cod Fiscal. Cu toate că autorităţile locale constănţene susţin că această decizie nu este tocmai înţeleaptă în condiţiile crizei economice, majorarea este impusă de Codul Fiscal şi trebuie însuşită. Directorul executiv al Servicului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa, Virginia Ştefănică, a declarat că, pe lîngă această majorare de 20% a impozitelor, impusă de Codul Fiscal, municipalitatea nu va practica nicio altă majorare, cu toate că, potrivit aceluiaşi Cod Fiscal, autorităţile locale pot majora impozitele şi taxele locale cu pînă la alte 20 de procente. Ştefănică a mai spus că, începînd de anul viitor, pentru o casă aflată în zona A, avînd o suprafaţă de 120 de mp, proprietarul persoană fizică va plăti un impozit de 345 de lei, de la 287, cît a plătit în acest an, iar pentru o casă aflată în zona D, se va plăti un impozit de 255, de la 212 lei. Pentru o garsonieră de 25 mp din zona A se vor plăti 69 de lei, de la 57 de lei cît s-a plătit în acest an, iar pentru o locuinţă similară din zona D, 51 de lei. Pentru un apartament cu două camere, de 45 mp, din zona A, proprietarii vor plăti, după aplicarea prevederilor noului Cod Fiscal, 124 de lei, pentru unul din zona D, 92 de lei, pentru un apartament cu trei camere, de 65 mp, din zona A, 180 de lei, iar pentru unul aflat în zona D, 133 de lei. Cei care deţin un apartament cu patru camere, cu o suprafaţă de 80 mp, în zona A, vor plăti 221 de lei, iar pentru unul din zona D, vor plăti 163 de lei. Şi impozitul pe terenuri va fi majorat. Un teren de 100 mp aflat în intravilanul localităţilor, în zona A, va fi impozitat cu 88 de lei, faţă de 73 de lei cît s-a plătit în acest an, pentru unul similar din zona D, 18 lei, iar pentru un hectar de teren aflat în extravilanul localităţilor, proprietarii vor trebui să plătească 108 lei. Şi impozitul aplicat mijloacelor de transport vor fi majorate. Astfel, pentru un autovehicul a cărui capacitate cilindrică este egală sau mai mică cu 1.600 mc, de anul viitor se vor plăti 56 de lei, pentru unul de pînă în 2.000 de mc, 180 de lei, iar pentru unul cu o capacitate mai mare de 3.000 mc, proprietarii vor plăti peste 2.320 de lei. Directorul executiv al instituţiei constănţene a mai spus că aceste majorări nu vor fi aplicate decît la persoanele fizice, persoanele juridice resimţind modificările Codului Fiscal doar cînd vine vorba de autovehicule sau de terenuri. “Codul Fiscal prevede majorarea numai la sectorul referitor la cumul, ceea ce înseamnă că persoanele juridice nu vor plăti mai mult anul viitor pentru impozite. Spre exemplu, taxa de staţiune plătită de unităţile hoteliere şi care reprezintă 5% din prima noapte de cazare va rămîne la fel ca anul trecut“, a declarat Ştefănică. Directorul SPITVBL a adăugat că nici taxele speciale nu vor suporta modificări. În ultimii cinci ani, taxele nu au fost majorate decît cu indicele de inflaţie, atunci cînd a fost cazul. Viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău, a declarat, la începutul acestei săptămîni, că noul cuantum al texelor şi impozitelor locale este supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei şi pe cel al SPITVBL. Făgădău a precizat că municipalitatea va menţine în continuare acordarea bonificaţiilor care, în acest an, au fost de 10% pentru persoanele fizice şi de 5% pentru persoanele juridice.