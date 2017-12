Constanţa are 22 de parlamentari

CONSTANŢA, ÎN TOP După ce la nivelul judeţului nostru, USL a „ras” dintr-un foc toate cele 14 mandate, aferente tot atâtor colegii din judeţ, odată cu redistribuirea voturilor de la nivel judeţean, mai întâi, şi la nivel naţional, mai apoi, Constanţa a înregistrat o premieră în istoria sa post-decembristă. În afara celor 14 mandate de parlamentar, judeţul va avea cu opt parlamentari în plus, doi senatori şi şase deputaţi, astfel că numărul reprezentanţilor judeţului Constanţa în Parlamentul României a ajuns la 22 de aleşi - şase senatori şi 16 deputaţi. Interesant este că, dacă din cei opt parlamentari în plus doi aparţin minorităţilor naţionale, restul de şase, aparţinând PP-DD şi ARD (câte trei fiecare), au apărut pe lista aleşilor datorită actualei legi electorale, care impune o prezenţă în Parlament în raport cu procentele şi voturile obţinute. Astfel, timp de patru ani de acum în colo, Constanţa va fi reprezentată la Bucureşti în forul legislativ de Alexandru Mazăre, Nicolae Moga, Mircea-Marius Banias, Puiu Haşotti - senatori -, Remus-Florinel Cernea, Mihai Lupu, Eduard-Stelian Martin, Manuela Mitrea, Mădălin-Ştefan Voicu, Gheorghe Dragomir, Ileana-Cristina Dumitrache, Victor-Gheorghe Manea, Radu Babuş, Mircea-Titus Dobre - deputaţi (toţi USL), Varol Amet (UDTTMR), Iusein Ibram (UDTR), Marian Vasiliev (senator), Mihai Tararache (deputat), Andrei-Răzvan Condurăţeanu (deputat) - toţi trei de la PP-DD, Gigi Christian Chiru (senator), Dănuţ Culeţu (deputat) şi Florin Gheorghe (deputat) - toţi de la ARD. Interesant este că, în afară de Bucureşti, care are 54 de parlamentari, judeţul Constanţa este al treilea pe ţară ca număr de aleşi, după Iaşi cu 25 şi Prahova cu 23 de deputaţi şi senatori.

SUPREMAŢIE Dat fiind principiul reprezentativităţii din legea electorală, am ajuns să avem în viitorul for legislativ al ţării, potrivit datelor finale ale Biroului Electoral Central (BEC), nu mai puţin de 588 de parlamentari, faţă de 471 câţi sunt în prezent. Tot potrivit datelor BEC, numărătoarea arată că USL are 60,10% din mandate la Senat şi 58,63% la Camera Deputaţilor, în timp ce ARD are 16,70% şi respectiv 16,50%. În fine, PP-DD a obţinut 14,65% din voturi la Senat şi 13,99% la Camera Deputaţilor, iar UDMR 5,23% şi, respectiv, 5,13%. Astfel, cu 67,2 % din mandate, USL deţine supremaţia în Parlament (395 de mandate - 122 la Senat şi 273 la Camera Deputaţilor). ARD are 80 de mandate, din care 24 la Senat şi 56 la Camera Deputaţilor, iar PP-DD 68 de mandate, 21 la Senat şi 47 la Camera Deputaţilor. În fine, UDMR are 9 mandate la Senat şi 18 la Camera Deputaţilor, iar grupul minorităţilor deţine 18 mandate.

PROCEDURI Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a declarat că într-o săptămână ar putea fi convocat noul Parlament. Pe de altă parte, chestionat pe tema numirii viitorului premier, actualul şef al Guvernului Victor Ponta a declarat că nu a primit nicio veste de la Cotroceni, dar ”îşi exprimă speranţa” ca învestirea noului Guvern să aibă loc cât mai repede pentru a putea adopta bugetul pe 2013, iar în opinia sa o amânare a acestui proces ”ar fi un gest de mare iresponsabilitate”. La rândul său, vicepreşedintele PSD Dan Nica a afirmat că desemnarea lui Ponta ca premier este „o urgenţă”. „România are nevoie urgentă de un guvern care să intre cu bugetul în Parlament. Vine delegaţia FMI, care vrea să vadă bugetul. Ţara are nevoie de buget. Toată lumea aşteaptă banii, orice întârziere presupune pierderi mari, în special în ceea ce înseamnă problemele legate de investiţii”, a spus Nica. În fine, preşedintele PNL Bucureşti, Eugen Nicolăescu, a afirmat că preşedintele Traian Băsescu va întârzia atât cât se va putea convocarea Parlamentului şi numirea Guvernului, arătând că aceasta este unica răzbunare a şefului statului, despre care a spus că „e plin de ură” şi „ranchiună”.