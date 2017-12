„Constanţa este un oraş în care ne simţim foarte bine”

„E.M.I.L.” este una dintre trupele de punk-rock autohtone care se bucură de aprecierea a mii de fani din întreaga ţară. De curînd, grupul a susţinut un concert la Constanţa, cu ocazia deschiderii Gravity Park, prilej cu care, Stoi, chitaristul trupei, a acordat un interviu cotidianului „Telegraf”, în care a vorbit despre planurile formaţiei „E.M.I.L.”, dar şi despre căldura cu care îi primeşte publicul de la malul mării.

Reporter: Ce planuri are trupa „E.M.I.L.”?

Stoi: Tocmai am terminat de înregistrat un demo, care conţine trei melodii, piese care pot fi descărcate de pe site-ul nostru, www.myspace.com/emilrulz. Aceste melodii vor fi incluse pe viitorul nostru album, pe care îl vom înregistra în această toamnă şi cel mai probabil, îl vom lansa în primăvara lui 2009. În această vară, avem o listă lungă de concerte, pe 21 iunie, vom cînta la Berlin, la Festivalul Internaţional „Fete de la Music”, pe 6 iulie la Bucureşti, la „B’Estfest”.

Rep: Aveţi programate concerte, în această vară, pe litoral?

S: Pe litoral vom ajunge în a doua jumătate a lunii iunie şi în prima parte a lunii august. Ne dorim să facem două concerte la Vama Veche, dar nu ştim, încă, datele concertelor. Am vrea să realizăm un concert cu o trupă din Italia, să o chemăm pentru un recital în Vama Veche.

Rep: De unde vă inspiraţi atunci cînd compuneţi melodiile?

S: Sîntem influenţaţi major de noul val de punk-rock, început în 1994. Tot ce a urmat după 1994 ne-a influenţat foarte tare. Ne place foarte mult stilul punk-rock, sîntem implicaţi de mai bine de 15 ani în acest gen muzical. Noi mergem la concertele trupelor de punk-rock, de exemplu, în această vară, eu mă duc în străinătate să văd nişte concerte. Cînd asculţi mereu aşa ceva, nu se mai pune problema cum să cînţi şi cum să compui, este clar că eşti acolo şi faci parte din curentul acesta. Nu sîntem genul de trupă care să spună „poezia” de genul „la noi sînt mai multe influenţe”, noi chiar facem parte dintr-un curent bine definit şi facem parte din curentul acesta de mai bine de opt ani, iar lucurile deja vin de la sine.

Rep: Cine compune piesele grupului?

S: Pentru albumul nou, le compunem toţi cinci. Este un experiment nou pentru noi să compunem toţi versurile. Pe materialele discografice lansate deja pe piaţă, pe lîngă aportul pe care l-am avut noi, ne-a ajutat foarte mult şi un prieten de-al nostru, un rapper extraordinar de talentat, cu care şi avem cîteva melodii. Noi spunem că el face parte din trupă şi sperăm ca şi pe discul nou să intervină şi să facă cîteva texte la melodii.

Rep: Dar cine creează linia melodică?

S: La noi, pentru a crea o melodie, durează aprox. jumătate de oră! Noi nu lucrăm la o piesă trei săptămîni, ea vine natural, pentru că facem parte din curentul punk-rock, iar ideile vin de la sine, deoarece noi sîntem conectaţi cu acest gen muzical, avem în cap numai asta, ştim cum se cîntă, cum trebuie să dai în tobe, cum să fie basul etc. Astfel că lucurile merg foarte uşor şi ai nevoie doar de o idee în jurul căreia să construieşti ceva care îţi place foarte mult; din această cauză, linia melodică a pieselor se face foarte uşor.

Rep: Aveţi timp şi de viaţă personală?

S: În ultima vreme, am dedicat mai mult timp vieţii personale. Noi am luat o pauză de un an şi jumătate. Pînă în luna mai 2008 nu am mai cîntat într-un club sau la vreun eveniment. În acest răstimp, am cîntat la doar trei festivaluri mari, în nişte concerte pe care nu le-am putut refuza fiind mult prea importante pentru noi. În timpul acestei pauze ne-am văzut de viaţa noastră personală şi poate că ne-am îndepărtat puţin unii de alţii, dar vine un moment în viaţă cînd trebuie să faci şi acest lucru.

Rep: Aveţi timp şi pentru concedii?

S: Timpul este mai mult decît ne-am dori noi, nu avem cîntări în fiecare zi, deşi ne-am dori acest lucru.

Rep: Ai un mesaj pentru publicul din Constanţa?

S: Constanţa este un oraş în care ne simţim foarte bine. Am cîntat la Club Phoenix de două ori şi au fost nişte concerte extraordinare, cu clubul arhiplin şi chiar cu oameni afară, care mai voiau să intre. Mesajul nostru pentru publicul din Constanţa este să susţină în continuare trupele punk-rock şi să vină la concerte. Aşa cum au venit la „E.M.I.L.”, să vină şi la alte trupe!