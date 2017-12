Constanţa, în aşteptarea Class 1 Romanian Grand Prix

Constanţa se pregăteşte pentru cel mai important spectacol sportiv organizat vreodată în România, Class 1 Romanian Grand Prix. Evenimentul reprezintă a patra etapă din acest circuit extrem de spectaculos al Formulei 1 pe apă, care captează anual atenţia milioanelor de iubitori ai sporturilor nautice cu motor. Primele ambarcaţiuni au sosit marţi noapte la Constanţa, stabilindu-şi cartierul general pe malul lacului Siutghiol, în dreptul Hotelului „Rex”. Echipa Qatarului a intrat în România pe 20 august, prin vama Nădlac şi a traversat ţara prin Valea Oltului. Caravana, alcătuită din patru camioane, care au transportat cele două bărci, workshop-ul echipei şi cortul hospitality, a sosit din Norvegia, de la Oslo, locul de desfăşurare a celei de-a treia etape a Class 1 World Powerboat Championship. Condusă de Şeicul Hassan Bin Jabor Al-Thani, membru în guvernul din Qatar, dar şi pilot pe Qatar 96, echipa statului asiatic se numără printre favoritele din acest sezon de Class 1. Qatar are două ambarcaţiuni înscrise în competiţie, Qatar 95 şi Qatar 96, şi un buget de peste 5 milioane de euro destinat sprijinirii acestora. O ambarcaţiune cîntăreşte peste 5 tone şi are o lungime de aproximativ 14 m. “Aşa cum am spus de la început, această competiţie nu este o joacă, pentru că bărcile sînt mari şi extraordinar de puternice. Au sosit deja primele două ambarcaţiuni, aparţinînd echipei din Qatar, din cele 12 care vor lua startul la întrecere, de la 7 echipe din 6 ţări. Va exista şi o barcă de protocol pentru VIP-uri şi sponsori şi cu siguranţă va fi un spectacol fantastic, motiv pentru care există deja multe rezervări de peste hotare din partea iubitorilor acestui sport. Invit pe toţi românii la Mamaia la acest spectacol unic, ceva ce pot vedea o dată în viaţă”, a declarat primarul Constanţei, Radu Mazăre, care a susţinut, ieri, o conferinţă de presă, împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu şi unul dintre organizatori, Ionuţ Barbu, administrator „Power Marine”. “Este o mare realizare a tuturor românilor, chiar dacă iniţiativa aparţine Primăriei Constanţa şi Consiliului Judeţean. Este cel mai mare eveniment care se întîmplă în România la nivel de competiţie mondială sportivă după 1989, comparabil doar cu Universiada din 1984. Un eveniment care înscrie Constanţa, Mamaia şi România pe harta mondială a sportului, respectiv ca o posibilă destinaţie turistică. Este un eveniment în care ne-am implicat cu speranţa că toţi cei care vor veni aici vor aduce prestigiu României şi Constanţei şi, de ce nu, vor lăsa mulţi bani oraşului. Dreptul de organizare este pe 6 ani, depinzînd desigur şi de modul în care evenimentul este organizat acum, iar eu văd că sînt auspicii favorabile în acest sens”, a spus preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

Peste 150.000 de turişti, aşteptaţi la Mamaia

Desfăşurarea evenimentului la Mamaia reprezintă şi o importantă realizare din punct de vedere turistic, în cele trei zile de concurs fiind aşteptaţi peste 150.000 de spectatori, inclusiv de peste hotare, iar cursa va fi urmărită de peste 500 de milioane de telespectatori. “Am discutat deja cu Asociaţia Patronală Mamaia şi mi s-a confirmat că au fost făcute rezervări în proporţie de 100% pentru hoteluri. Eu cred că aceasta este metoda prin care trebuie promovat turismul şi nu alte prostii pe care au cheltuit banii guvernanţii. O competiţie şi o etapă mondială de Class 1 de bărci la sfîrşitul sezonului nu face decît să ne umple staţiunea şi oraşul de vizitatori, aşa cum sigur se va întîmpla”, a explicat Radu Mazăre. „Sper să vină peste 150.000 de turişti, deja sînt foarte multe cereri şi toate staţiunile au epuizat biletele pentru perioada concursului. Nu putem decît să ne bucurăm şi să fim mîndri că am reuşit să aducem această competiţie la Mamaia, pentru că este cu adevărat o performanţă”, a adăugat Nicuşor Constantinescu. “Este cel mai important eveniment nautic desfăşurat vreodată în România. Intrarea va fi liberă, dar sînt şi bilete pentru cei care îşi doresc să stea în zona VIP. Este greu de estimat numărul spectatorilor, dar aşteptările sînt foarte mari, pentru că sînt mulţi pasionaţi ai acestui sport care şi-au luat deja bilete. Pentru a evita problemele legate de organizare, s-a creat un comandament cu participarea Poliţiei Rutiere, Jandarmeriei, Corpului de Control al Primăriei, Pompierilor, care are deja la activ o primă şedinţă”, a spus Ionuţ Barbu.

Cartierul general al Class 1 Romanian Grand Prix va fi situat pe malul lacului Siutghiol, în dreptul Hotelului „Rex”. În acest loc vor fi cantonate echipele şi lansate la apă bărcile şi tot aici vor fi punctul de start şi de finish al cursei. Lucrările pentru pregătirea locaţiei au început încă din primăvară, cînd au fost reparate digurile, terasat terenul şi dragat lacul. Zona a fost racordată la apă şi curent electric şi a fost pregătită o platformă betonată, special amenajată pentru amplasarea macaralelor care vor lansa bărcile la apă.