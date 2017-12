Constanţa, pregătită pentru iarnă

Ca urmare a faptului că iarna şi-a intrat pe deplin în drepturi, ieri, la Prefectură, s-a întrunit Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU). La întîlnire au participat instituţiile descentralizate, regiile autonome şi toate celelalte entităţi care ar putea avea implicaţii în rezolvarea unor situaţii excepţionale cauzate de vremea nefavorabilă (Romtelecom, SC Electrica SA, Aeroportul Mihail Kogălniceanu, Centrala Nuclear-Electrică Cernavodă, CFR, etc.). Toţi cei prezenţi au prezentat rapoarte referitoare la măsurile luate în procesul de pregătire pentru sezonul rece. "În urma Şedinţei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, CJSU a primit un plan de măsuri pentru perioada sezonului rece pe care l-am analizat, l-am evaluat şi l-am folosit pentru întocmirea unui plan propriu de acţiune. Acest document a fost multiplicat şi înaintat către toţi factorii judeţeni care au responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă. În plus, am înaintat adrese şi către toate primăriile din judeţ prin care le-am atenţionat că trebuie să îşi ia toate măsurile de protecţie pentru iarnă. Ne interesează, în special, forţele şi mijloacele de care fiecare dintre cei prezenţi în sală dispune şi pe care le poate pune la dispoziţia CJSU în caz de nevoie", a declarat inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), Petre Trandafir. El a adăugat că ISU dispune, în acest moment, de un dispecerat la care cetăţenii pot apela 24 de ore din 24, de aprox. 1.000 de oameni pregătiţi să acţioneze în orice moment şi de 80 de autospeciale.

În cadrul întîlnirii, reprezentantul Autorităţii Navale Române (ANR) a explicat că fiecare căpitănie din judeţ este dotată cu cel puţin o şalupă, o maşină şi mijloace de comunicare specifice. ANR a contractat, de asemenea, serviciile unei companii specializate care se ocupă de degajarea căilor rutiere şi a punctelor de ieşire din porturi. La rîndul său, directorul Electrica SA, Laurenţiu Parască, a declarat că în zonele în care au fost înregistrate probleme în iernile trecute a fost schimbată toată instalaţia electrică. Directorul CN de Autostrazi şi Drumuri Naţionale-Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri, Ibram Aidin, a afirmat că a parcurs deja cîţiva paşi pregătitori pentru sezonul rece: "Avem materialele şi carburanţii necesari. Putem spune că problemele cele mai importante au fost deja rezolvate. În acest moment sîntem capabili să intervenim în caz de necesitate pentru degajarea drumurilor. Trebuie să specificăm, însă, că dotările noastre sînt la limită, în sensul că este foarte puţin probabil să putem să ne depăşim atribuţiile. În prima fază, pînă pe 15 noiembrie, dispunem doar de utilajele proprii, după care vom putea apela şi la utilajele închiriate". El a adăugat că, în aceste zile, echipele de lucrători ai companiei se ocupă cu montarea parazăpezilor pe măsură ce se eliberează terenurile agricole. "Este important ca la trafic să participe numai autovehiculele adaptate la condiţiile de iarnă. Am montat semnalizarea corespunzătoare, dar aceasta trebuie şi respectată. Avem promisiuni de la Poliţie că vom demara acţiuni comune pentru scoaterea din trafic a autovehiculelor care nu sînt echipate corespunzător sau care prezintă defecţiuni tehnice", a mai spus Ibram Aidin.

Instituţiile de interes public şi-au făcut planuri proprii de acţiune

La rîndul lor, reprezentanţii Sucursalei Regionele CFR Constanţa, Centralei Nuclear-Electrice Cernavodă şi SC Oil Terminal SA au spus că sînt pregătiţi să facă faţă unor condiţii meteorologice extreme. Conducerea SC Congaz SA a declarat că şi în cazul unor temperaturi foarte mici debitul gazului va rămîne în parametri normali, magistrala fiind asigurată pînă la -20 grade Celsius. Nici consumatorii RAJA nu vor avea de suferit de pe urma unor temperaturi scăzute, întrucît Regia a luat toate măsurile care se impun pentru o bună desfăşurare a activităţii pe timpul iernii: asigurarea stocurilor de reactivi pentru dezinfecţia apei şi a stocului de combustibil. În plus, la fiecare punct de lucru al RAJA, există echipe de intervenţie. La rîndul său, RADET Constanţa a trecut la distribuirea agentului termic în sistem centralizat către locuitorii oraşului Constanţa, angajaţii Regiei fiind pregătiţi să facă faţă unor temperaturi foarte scăzute.

O situaţie excepţională se înregistrează, deocamdată, în cîteva şcoli din judeţ, unde nu pot fi asigurate încă surse de încălzire permanente. "Situaţia este sub control, întrucît toate aspectele negative semnalate în raportul înaintat către CJSU vor fi remediate în scurt timp. Mai multe şcoli sînt incluse în proiecte de racordate la centrale termice proprii şi de aceea au apărut probleme de organizare. În aceste cazuri, primăriile asigură surse alternative de încălzire", a declarat inspectorul general al Inspectoratului Şcolar, Narciz Amza. Directorul adjunct al Autorităţii Judeţene de Sănătate Publică (AJSP), Mihaela Dinisov, a declarat că a fost stabilită componenţa unui corp de lucru operativ care să acţioneze în situaţii excepţionale. În cadrul CJSU a fost adusă în discuţie una dintre cele mai stringente probleme care apar pe timpul sezonului rece: transportarea bolnavilor care au nevoie de dializă şi a femeilor gravide către unităţile spitaliceşti. În aceste condiţii, s-a stabilit ca, în momentul în care se vor primi avertizări meteorologice, toate aceste persoane să fie transportate în zone accesibile. Tot în cadrul pregătirii pentru sezonul rece, AJSP a demarat campania de vaccinare antigripală gratuită a persoanelor cu risc crescut de îmbolnăvire, pentru judeţul nostru fiind repartizate 70.000 de doze. Şi Serviciul de Ambulanţă se pregăteşte pentru iarnă, în aceste zile fiind în derulare procedura de achiziţie a 33 de noi ambulanţe. Serviciului de Ambulanţă, care are centre în mai multe localităţi (Medgidia, Băneasa, Năvodari, Mangalia, Eforie Sud şi Cogealac) şi care urmează să mai deschidă două centre la Negru Vodă şi Cobadin, i-au fost deblocate 12 noi posturi, drept pentru care va reuşi să intre în iarnă cu forţe proaspete. Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală a trasmis, la rîndul său, către toţi agricultorii din judeţ, planul de măsuri specifice pe care trebuie să îl aplice în timpul iernii, iar Direcţia Sanitar-Veterinară (DSV) s-a dotat cu aparatură şi echipamente specifice pentru prevenirea unor noi focare de gripă aviară. Directorul DSV, Grigore Mertoiu, a declarat că, în scurt timp, la Tulcea, se va realiza o simulare a unui nou facor de gripă aviară pentru a se verifica reacţia oamenilor şi a autorităţilor. Din CJSU face parte şi Poliţia Rutieră, ai cărei reprezentanţi au declarat că vor acţiona pe timpul ierni cu 80 de lucrători şi cu 30 de maşini, avînd un plan propriu de acţiune. La rîndul lor, reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi au declarat că pot pune la dispoziţia CJSU oameni care să intervină în situaţii excepţionale şi maşini de mare tonaj. În ceea ce priveşte Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, acesta are subunităţi pregătite să intervină în situaţii diferite. În finalul întîlnirii, toţi cei prezenţi au declarat că nu întîmpină probleme în procesul de pregătire pentru sezonul rece şi că sînt gata să facă faţă unor situaţii excepţionale.