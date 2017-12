Superbe imagini de epocă ilustrând aspecte din viaţa de altădată a oraşului de la malul mării au putut fi admirate, ieri, la Muzeul de Artă, de publicul numeros care a asistat la un dublu eveniment de excepţie: lansarea albumului de colecţie „Constanţa Remember 1895-1945” şi deschiderea Salonului Cartofil de Primăvară. Ediţie bilingvă româno-engleză, lucrarea „Constanţa Remember 1895-1945”, semnată de Viorel Ovidiu Lipovan şi Gabriel-Octavian Nicolae, oferă cititorului un periplu ilustrat, pornind de la Gara Veche a Constanţei, de pe strada Traian, spre Piaţa Ovidiu, străzile Ovidiu şi Arhiepiscopiei, Cazinourile, Strada Remus Opreanu şi până la ţărmul estic sau Strada Mircea cel Bătrân şi împrejurimile. Nu sunt uitate nici principalele străzi şi bulevarde, plaja Modern sau Portul, surprinse în imagini de epocă - multe unicat -, documente, vederi aeriene şi litografii.

In memoriam Viorel Ovidiu Lipovan şi Simion Tavitian. Albumul este realizat în condiţii grafice deosebite, la Editura Ovidius University Press, urmând ca, de astăzi, să se afle în vânzare la principalele librării din oraş, la preţul de 150 lei. „Albumul este rodul a mai bine de 12 ani de pregătire, începând de la selectarea celor mai frumoase, mai inedite şi mai spectaculoase cărţi poştale ilustrate având ca subiect oraşul Constanţa şi împrejurimile. Lucrarea conţine aproape 400 de ilustrate vechi din perioada Regatului, 1895 - 1945 şi are ca idee principală o plimbare prin oraşul vechi, nu am insistat foarte mult pe date istorice, dorinţa noastră a fost ca imaginea să fie cea care vorbeşte de la sine”, a precizat Gabriel-Octavian Nicolae. Acesta a adăugat: „Din nefericire, principalul autor al acestui album, Viorel Ovidiu Lipovan, nu se mai află printre noi, el decedând în 2007. Noi îl considerăm părintele nostru spiritual în cartofilie, de la care am preluat această pasiune şi pot spune că sunt primul beneficiar al ştafetei predate de dumnealui”. Referitor la munca de documentare, acesta şi-a amintit cu nostalgie de lungile şi plăcutele discuţii purtate nopţi întregi cu regretatul colecţionar Viorel Ovidiu Lipovan, un foarte profund cercetător al poveştilor Constanţei. Astfel s-a născut acest album extraordinar, primit cu multă căldură de toţi împătimiţii de cartofilie, oameni de cultură şi iubitori ai oraşului de la ţărm de mare a cărui lumină specială, oameni cu chipuri senine şi farmec aparte îl cuceriseră definitiv şi pe ardeleanul Viorel Ovidiu Lipovan.

Salonul Cartofil de Primăvară. Lansarea volumului - dedicată memoriei lui Viorel Ovidiu Lipovan, dar şi unui alt regretat om de cultură al Constanţei, Simion Tavitian, care scrisese despre fermecătoarea călătorie ilustrată înainte de apariţie - a fost urmată de deschiderea Salonului Cartofil de Primăvară. Printre cei care expun se numără: Monica Alexandrescu, Gelu Andreescu, Cristian Baiaş, Oana Cornescu, Radu Cornescu, Virgil Coman, Titus Lipovan (fiul regretatului Viorel Ovidiu Lipovan), Gabriel Octavian-Nicolae, George Stănescu, Mihnea Zigarov (debut). Lor li se alătură familia Codreanu - tată, fiu şi nepoată: reputatul colecţionar Victor Codreanu, Daniel Codreanu şi Cristina Codreanu (debut).

Salonul de cartofilie este, de mulţi ani, un eveniment cu tradiţie al Asociaţiei Filateliştilor „Tomis” şi are loc de cel puţin două ori pe an, acesta fiind primul din 2010. Cele două evenimente fac parte din seria de manifestări dedicate Zilelor Constanţei.

Public numeros. La incursiunea în timp, care a readus în atenţia nostalgicilor locuri şi clădiri de odinioară, imortalizate în cărţi poştale de colecţie, le-au fost alături celor prezenţi membrii Asociaţiei Filateliştilor „Tomis” şi ai Carto-Clubului Român, Filiala Dobrogea, viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău, consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, Füsün Aramaz, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, oameni de cultură, plasticieni, scriitori. Au mai fost prezenţi directorul Centrului de Istorie şi Civilizaţie a zonei Mării Negre (sec. XIX-XX) din cadrul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, cel care semnează şi prefaţa albumului, soţia şi fiul regretatului colecţionar Viorel Ovidiu Lipovan, principalul autor al albumului „Constanţa Remember 1895-1945”, dar şi cel care a contribuit şi a dus la bun sfârşit acest demers, Gabriel-Octavian Nicolae, preşedinte al Asociaţiei Filateliştilor „Tomis”, membru fondator şi vicepreşedinte al Carto-Clubului Român, Filiala Dobrogea.