Constanţa şi-a premiat cei mai buni sportivi ai anului

Ajunsă la a şaptea ediţie, “Gala Sportului Constănţean” s-a desfăşurat aseară, în cadrul acesteia fiind răsplătiţi sportivii, antrenorii, reprezentanţii cluburilor şi jurnaliştii de sport care au obţinut cele mai bune rezultate în 2008. Premiile oferite de Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia pentru Sport au totalizat suma de 380.000 lei, iar spectacolul, devenit deja tradiţional, a însumat momentele de premiere cu cele artistice, susţinute de Blaxy Girls, Andreea Antonescu, Delia şi de trupa de dans a Teatrului de Stat Constanţa.

După ce în 2008 au reprezentat România pe podiumurile europene şi mondiale, cei mai buni sportivi constănţeni au trăit ieri momente de sărbătoare în cadrul unui spectacol desfăşurat pe scena “Fantasio” a Teatrului de Stat Constanţa. Devenită deja tradiţie, “Gala Sportului Constănţean” a adus în lumina reflectoarelor pe toţi cei care ne-au făcut şi în acest an să trăim momente de bucurie şi emoţie, fiind răsplătiţi pentru efortul depus. Organizatorii spectacolului, Consiliul Judeţean şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, au oferit premii în valoare de 380.000 de lei. Nu au lipsit nici momentele artistice oferite de Blaxy Girls, Andreea Antonescu, Delia şi de trupa de dans a Teatrului de Stat Constanţa. Prezentat de fosta campioană olimpică la gimnastică artistică Andreea Răducan şi de Paul Alexe, spectacolul a început cu premierea sportivilor nominalizaţi în acest an ca fiind cei mai buni la 14 discipline sportive (arte marţiale, atletism, box, canotaj, culturism-fitness, gimnastică aerobică, kaiac-canoe, karate tradiţional, modelism, nataţie, rugby, şah, tenis şi tenis de masă) şi cu acordarea premiilor pentru cele mai bune asociaţii sportive. Au urmat pe scenă reprezentanţii celor mai bune cluburi sportive de juniori şi seniori, premiile plecînd în acest an la CS Cleopatra, respectiv CS Farul. Nu au fost uitaţi nici cei care au dovedit în momente excepţionale că sînt guvernaţi de principala lege în sport, cea a fair-play-ului: Cristina Hîrîci, George Buricea şi cei cinci sportivi georgieni de la RCJ Farul, Bidzina Samkharadze, Giorgi Koshitahvili, Iuri Natriashvili, Kakhaber Uchava si Lasha Tavarkiladze. Decernate pentru prima oară la ediţia de anul trecut a galei, premiile presei sportive constănţene (radio - Larisa Calistru, presă scrisă - Ciprian Mihai, TV - Alexandru Papuc, carte - Claudiu Val şi Paul Alexe, imagine TV - Radu Popa, foto - Ştefan Ciocan) şi-au aflat cîştigătorii şi în acest an, cei mai buni jurnalişti urcînd pe scenă alături de cei mai buni sportivi. Premiile au fost înmînate de Elena Frîncu (directorul DSJ), Cristian Darie (vicepreşedintele CJC) şi de Petrică Munteanu, director în cadrul Primăriei. „Cu toate că anul acesta este, prin comparaţie cu alţi ani, un pic mai slab, nu trebuie să uităm că oraşul nostru a luat medalii mai multe decît ţări care au fost la Olimpiadă. După părerea mea spiritul olimpic trebuie să rămînă. Ai cîştigat, mergi mai departe, nu ai cîştigat, mergi mai departe. Asta trebuie să facem şi noi pentru ca acest judeţ să aibă în continuare rezultatele cele mai bune din ţară”, a declarat Munteanu.

CVM Tomis, pe prima poziţie în topul celor mai bune echipe

Festivitatea de premiere s-a încheiat cu decernarea trofeelor pentru cele mai bune echipe constănţene, Club Volei Municipal Tomis fiind desemnată, pentru al doilea an consecutiv, cea mai bună echipă a judeţului. Campioana României la volei masculin şi deţinătoarea Cupei României a fost urmată în clasament de Handbal Club Municipal Constanţa şi Rugby Club Judeţean Farul, premierea fiind făcută de Nicuşor Constantinescu, preşedintele Consiliului Judeţean. „Mă bucur că am reuşit să impunem în acest guvern Ministerul Tineretului şi Sportului şi vreau să vă spun că acest lucru este o mare realizare. Sportul oferă modele pentru copiii noştri, care pot fi ţinuţi astfel departe de droguri şi de alte lucruri rele. Aici, la Constanţa, sîntem o echipă şi acest lucru se vede pentru că altfel nu am fi reuşit să ajungem astăzi să premiem atîtea performanţe”, a declarat Constantinescu.

Spectacolul s-a încheiat cu un foc de artificii, însoţit de o “ploaie” de confetti, pe acordurile celebrei melodii “We are the Champions”. “A fost o gală reuşită, în care s-a pus mult suflet şi respect din partea autorităţilor locale, Consiliului Judeţean şi Direcţiei pentru Sport. Evenimentul a reprezentat un semn de apreciere pentru eforturile depuse de sportivii şi conducătorii de cluburi în acest an, cu toate că trebuie să recunoaştem că 2008 nu s-a ridicat la nivelul investiţiilor făcute. Dar sîntem o familie puternică care ştim să apreciem pe toţi cei care sprijină sportul, pentru că nu este important să munceşti foarte bine, este important să fie cineva care să vadă acest lucru”, a spus Elena Frîncu.

Clasamente - cea mai bună echipe de seniori: Club Volei Municipal Tomis Constanţa; cel mai bun jucător de volei: Erkan Togan; cea mai bună jucătoare de volei: Adriana Vîlcu; cel mai bun jucător de handbal: Laurenţiu Toma şi Ionuţ Stănescu; cea mai bună jucătoare de handbal: Mihaela Pîrîianu; cel mai bun jucător de rugby: Daniel Carpo; cel mai bun jucător de oină: Mihai Georgescu; cel mai bun jucător de fotbal: Willian Gerlem; cea mai bună echipe de juniori: FC Farul. Premiul Fair-Play şi toleranţă în sport: Cristina Hîrîci, George Buricea şi cei cinci sportivi georgieni de la RCJ Farul, Bidzina Samkharadze, Giorgi Koshitahvili, Iuri Natriashvili, Kakhaber Uchava si Lasha Tavarkiladze.

Cei mai buni sportivi pe ramuri sportive, nominalizaţi: arte marţiale - Laura Popescu, Adelina Chiriac, Felix Ştir, Diana Vasile, Ioana Leşcaru, Alexandru Dumitru şi Dana Pânzaru; atletism - Ana-Maria Greceanu, Adriana Turmea, Andreea Ogrăzeanu, Cristina Toma; box - Ionuţ Gheorghe şi Ionuţ Bodilcu; canotaj - Cristina Ilie, Marcela Holbură, Diana Bursuc, Florin Răzvanţă; culturism-fitness - Costin Bucura, Vasile Şerban; gimnastică aerobică - echipa de seniori a CS Farul şi echipa de juniori a CSS 1-CS Farul; kaiac-canoe - Alina Platon Chirilă, Elena Renţea şi Anişoara Cătrună; karate tradiţional - Alexandru Marius Păun, Florin Dumitrescu; navomodelism - Romeo Andrei, Cornel Costiniuc şi Costinel Bîlcă; nataţie - Răzvan Florea; rugby - Cătălin Graur, Ionel Badiu, Ionuţ Puişoru, Marian Pârvu, Adrian Apostol, Andrei Casminian, Gabriel Bucevschi, Ionuţ Florea, Flroin Enache, Valentin Mototolea, Filip Lazăr; şah - Daniel Panaite; tenis - Simona Halep; tenis de masă - Eliza Samara, Iulia Necula, Ioana Ghemeş, Andrei Filimon. Premii speciale - cele mai bune cluburi de seniori: CS Farul Constanţa, CS Ştiinţa, CS Karate Dinamic; cele mai bune asociaţii sportive şcolare: ASS “Albastros” Şcoala Nr. 3 Mangalia, ASS “Azur” Şcoala nr. 7 Constanţa, ASS “Dan Barbilian” Şcoala nr. 28 Constanţa, ASS Colegiul Energetic Constanţa, ASS Colegiul Comercial Carol I Constanţa, ASS Liceul Teoretic “Ion Cotovu” Hîrşova; cele mai bune cluburi de juniori: CS Cleopatra, LPS “Nicolae Rotaru”, CSS 1 Constanţa; menţiuni Speciale: CS Frontiera Tomis, CS Tae Keon Hîrşova şi CS Sawaki Medgidia.