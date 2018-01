“Constanţa trebuie să trimită în PE cei mai buni reprezentanţi, capabili să atragă fonduri pentru judeţ”

Prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu, care este totodată şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), împreună cu deputaţii social-democraţi de Constanţa Corneliu Dida şi Alexandru Mazăre, precum şi cu primari din judeţ, au efectuat, ieri, o vizită în comuna Topraisar, unde au verificat stadiul lucrărilor de dezvoltare a comunei, realizate cu fonduri alocate de CJC. Din delegaţia care a vizitat comuna Topraisar a făcut parte şi candidatul pentru Parlamentul European din partea PSD Constanţa, Cristina Dumitrache. Cu ocazia acestei vizite, Nicuşor Constantinescu a semnat, alături de reprezentanţii Guvernului, documentul de recepţie finală a sistemului de alimentare cu apă a satului Moviliţa, amenajat prin programul Sole Bone, şi de care beneficiază cei 815 locuitori din localitate. Printre obiectivele vizitate s-au aflat căminul cultural şi dispensarul medical din Topraisar, imobile reabilitate din fondurile CJC şi de la bugetul local al Topraisar. Cu această ocazie, preşedintele CJC a anunţat că dispensarul medical din Topraisar va fi dotat cu o ambulanţă şi un nou sistem de încălzire.

Deputatul Alexandru Mazăre a declarat că este surprins de atitudinea Guvernului, care a lăsat pe umerii autorităţilor locale proiectele de dezvoltare, deşi are la dispoziţie fonduri speciale pentru reabilitarea căminelor culturale şi dispensarelor medicale. “Judeţul Constanţa este văduvit de fonduri, care sînt repartizate pe criterii politice. Un exemplu în acest sens îl constituie faptul că statul român, prin Ministerul Culturii, a contractat un credit în valoare de 200 de milioane de euro pentru refacerea căminelor culturale, dar, din discuţiile cu preşedintele CJC, am constatat că pentru judeţul Constanţa nu a fost alocat niciun leu”, a spus Alexandru Mazăre. La rîndul său, Nicuşor Constantinescu a spus că, deşi judeţul Constanţa este al doilea contribuabil din ţară la bugetul de stat, în ultimii ani, Guvernul a văduvit autorităţile constănţene de fonduri pentru refacerea infrastructurii. “Constanţei nu i s-a alocat niciun leu pentru reabilitări, iar acest lucru nu este corect. De aceea trebuie să ne unim forţele pentru a trimite în Parlamentul European cei mai buni reprezentanţi, care sînt capabili de a atrage fonduri structurale. Cetăţenii trebuie să voteze candidaţii PSD la euroalegeri, pentru că aceştia sînt capabili să atragă fonduri structurale la Constanţa”, a spus Constantinescu. Potrivit afirmaţiilor sale, reprezentantul PSD Constanţa la alegerile pentru Parlamentul European, Cristina Dumitrache, este singurul candidat din Constanţa cu şanse reale de a fi ales la scrutinul din 25 noiembrie. Cristina Dumitrache are 25 de ani şi este absolventă a celebrei Universităţi Cambridge din Londra. „Consider că, după aproape şapte ani de studii la Londra, sînt capabilă să reprezint judeţul Constanţa în Parlamentul European. Ţinta noastră trebuie să fie modul în care vom putea atrage fonduri structurale, pentru a putea dezvolta judeţul Constanţa”, a spus Cristina Dumitrache.

Delegaţia PSD a participat ieri şi la lansarea programului de reabilitare a drumului judeţean 391 Topraisar – Biruinţa, care este refăcut de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri. Drumul măsoară 4,6 km, iar pentru refacerea sa au fost alocate 54 miliarde de lei vechi. Conducerea CJC a anunţat că, în curînd, căminul cultural din satul Biruinţa şi grădiniţa din satul Potîrnichea vor fi reabilitate prin programul CJC derulat în acest sens.