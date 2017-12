Constanţa văzută de la Bucureşti

Deoarece campania electorală s-a încheiat, iar duminică, exact de Ziua Copilului, mergem la vot, în editorialul de astăzi nu mai facem politică. Am ales un subiect mai relaxat, dar foarte actual. Avînd în vedere că sezonul estival bate la uşă şi au mai rămas doar două săptămîni pînă la începutul vacanţei mari a copiilor, m-am gîndit să facem o scurtă radiografie a pieţei imobiliare, mai ales din punctul de vedere al chiriilor, ştiind că asta este şi o sursă de venit pentru constănţeni, pe timpul verii. Cu acelaşi prilej încerc şi o sumară comparaţie între Capitală şi municipiul Constanţa, ca să aveţi o idee mai clară. Informaţiile din acest text provin de pe numeroasele site-uri imobiliare pe care le-am consultat.

Prima surpriză statistică, semnalată şi de cotidianele centrale, în ultima vreme, este că, în perioada 2006-2008, în toate marile oraşe ale României, apartamentele de bloc s-au scumpit cu (ţineţi-vă bine!) 158%, dar în condiţiile în care ritmul vînzării acestora a scăzut lent, în aceeaşi perioadă, însă neîncetat… Asta înseamnă că dezvoltatorii imobiliari se cramponează de preţuri, indiferent care sînt tendinţele pieţii. Din acelaşi motiv decurge concluzia care anunţă un blocaj, anul acesta, dacă preţurile nu vor stagna, cel puţin. Unii experţi prevăd chiar o ieftinire, la care vor fi forţaţi constructorii, pînă la toamnă, cu procente care variază între 15-20%, dar numai pentru blocurile construite în „epoca de aur”. Însă mai există încă un paradox, dacă faci o comparaţie între Constanţa şi Bucureşti! Deşi viaţa cotidiană este mai scumpă pe Litoral, mai ales în perioada estivală, decît în Capitală, apartamentele din Constanţa sînt cu 5-10% mai ieftine faţă de Bucureşti. În schimb, chiriile, probabil datorită turismului, sînt mai mari la Constanţa, decît în Capitală. Nu vorbim aici de spaţii comerciale sau de chiriile apartamentelor din centrul Bucureştiului!

Faţă de vara trecută, conform unor publicaţii financiare, chiriile apartamentelor din Constanţa s-au scumpit cu 10-20%, ceea ce nu s-a întîmplat pe Valea Prahovei, de pildă, în ultimii doi ani. În 2007, în cartierele mărginaşe ale Constanţei, se mai putea închiria o garsonieră cu 100 de euro. Acum nu mai găseşti aşa ceva sub 120-150 de euro. Apartamentele cu 3 sau 4 camere din zone precum „Kilometrul 4-5” şi „Poarta 6” vor fi închiriate în această vară cu 250-300 de euro. În schimb, în centrul Constanţei, apartamentele cu acelaşi număr de camere nu vor putea fi închiriate sub 600 de euro, minimum. Ceea ce înseamnă că, dacă vor fi turişti destui, aşa cum se bănuieşte, constănţenii vor avea un profit serios anul acesta!

Singura ciudăţenie, pe care am găsit-o semnalată atît pe unele site-uri, cît şi în cîteva publicaţii, este o „şmecherie” a unor comercianţi din Constanţa, în fiecare an. După încheierea sezonului estival, ei nu mai revin la preţurile normale ale produselor de larg consum, ca şi cînd Constanţa ar fi o staţiune de vilegiatură pentru toate anotimpurile, ceea ce explică motivul pentru care existenţa cotidiană rămîne aici mai scumpă decît în Bucureşti. Dar asta nu are o legătură directă cu piaţa imobiliară, ci cu buzunarele constănţenilor şi cu veniturile lor…