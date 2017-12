Constănţeanul Viorel Filimon, selecţionerul echipei feminine de tenis de masă “World All Star”

Selecţionerul echipei de senioare de tenis de masă a României, constănţeanul Viorel Filimon, va îndruma de pe margine echipa feminină “World All Star” în cadrul întâlnirii cu reprezentativa Chinei, programată în luna iulie. Antrenorul de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul va avea sub îndrumare cele mai bune patru jucătoare ale lumii, printre care se va numără şi arădeanca Daniela Dodean (nr. 20 mondial), invitată de către organizatori să participe la evenimentul care va fi transmis de cele mai importante televiziuni de specialitate. Întâlnirea va avea loc pe 29 iunie, în China, la Shanghai, unde va fi programată şi o întâlnire între reprezentativa masculină a Chinei şi echipa formată din cei mai buni jucătorii ai lumii, printre care se va număra şi germanul Timo Boll. Din echipa “World All Star” la feminin mai fac parte Feng Tianwei (Singapore, nr. 2 mondial), Kim Kyung Ah (Coreea de Sud, nr. 5 mondial) şi Ai Fukuhara (Japonia, nr. 9 mondial). „Este foarte onorant că s-au gândit la mine să mă ocup în cadrul acestei întâlniri de echipa lumii. Să fii numit antrenorul selecţionatei lumii este ceva special, mai ales că propunerea vine din partea Federaţiei Internaţionale de Tenis de Masă”, a spus Filimon, prezent în aceste zile la Slatina, unde, începând de azi, va avea loc a 18-a ediţie a Campionatului Balcanic pentru juniori şi cadeţi la tenis de masă. LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul este reprezentat în cadrul întrecerii de Sedan Orazali (la cadeţi), Lucian Munteanu (la juniori), Cristina Hîrîci şi Roxana Iamandi (la junioare). „Suntem favoriţi la medaliile de aur, dar acum rămâne de văzut ce se va întâmpla în concurs. Sper ca sportivii să facă un concurs bun”, a spus Filimon, care pregăteşte sportivii alături de Liliana Sebe. Întrecerea va debuta cu proba pe echipe, vineri fiind programate şi primele partide din proba de simplu. Competiţia se va încheia duminică, iar luni, lotul naţional de junioare, pregătit de Liliana Sebe, se va deplasa în Ungaria, unde are programat un cantonament de şase zile în vederea Campionatului European pentru juniori de la Istanbul (16-25 iulie).