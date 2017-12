Constănțeni care au luat țeapă când au comandat produse de pe internet

Tot mai mulți români renunță la cozile din magazine pentru cumpărăturile online. Vorbim mai ales de oamenii ocupați, care, în loc să piardă ore întregi pe drumuri, alergând de la un magazin la altul, preferă să stea la birou, în fața laptopului și să obțină produsul dorit cu un singur click. Ei sunt mulțumiți că pot studia mult mai ușor prețurile, pentru a putea alege oferta cea mai bună. Potrivit ultimelor date, din cei aproximativ 11 milioane de utilizatori de internet din România, 6,7 milioane au făcut cumpărături online măcar o dată. ”Comerțul online crește, cu un procent foarte bun de la an la an, și ne dă încredere pentru viitor. Suntem încântați de vânzarea pe online”, a explicat Dan Buzatu, care se ocupă de vânzări de echipamente de înot. Cei care preferă comerțul online se supun însă la mai multe riscuri decât cei care cumpără din magazinele clasice, și asta deoarece nu pot atinge produsele înainte de a le cumpăra și nici nu le pot verifica. De câte ori nu vi s-a întâmplat să comandați un articol de îmbrăcăminte de pe internet, să așteptați coletul, iar la deschidere să constatați că haina este de proastă calitate ori nu seamănă deloc cu poza de pe site? Sau de câte ori nu ați pățit să comandați produse electronice zgâriate sau care prezintă diverse defecte? Tocmai de aceea, înainte de a cumpăra un produs pe pe internet ar fi bine să vă informați foarte bine despre corectitudinea și seriozitatea vânzătorului, pentru a nu avea surprize neplăcute. ”S-au întâlnit cazuri în care nu se oferă garanții la produsele comercializate online sau nu s-a respectat prețul afișat pe site. Atunci când a primit produsul, clientul a constatat că are de plătit un preț mult mai mare. În alte cazuri s-au întâmpinat dificultăți la livrarea produselor - site-urile prezentau un termen de 48 de ore pentru a livra produsele, iar ele au întârziat să apară”, a precizat purtătorul de cuvânt al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, Lucian Lungoci.

PRODUSELE POT FI RETURNATE ÎN TERMEN DE 14 ZILE La cumpărăturile online, aveți dreptul să vă răzgândiți în termen de 14 zile, caz în care vă primiți toți banii înapoi. Nu trebuie să explicați de ce nu mai doriți obiectul și nici nu vi se pot cere penalități dacă l-ați returnat așa cum l-ați primit. Mulți agenți economici nu sunt însă de acord cu această prevedere a legii. ”Noi nu am fost consultați atunci când s-a luat această decizie, care le dă dreptul consumatorilor să returneze produsul în 14 zile de la cumpărare. Pe noi cine ne apără dacă ei trimit produsul înapoi zgâriat sau stricat?”, s-a plâns un comerciant.

4.000 de reclamații...

Marți, 15 martie, de Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, reprezentanții CJPC Constanța le-au prezentat consumatorilor care le sunt drepturile la comerțul online. Ei spun că, din cele aproximativ 4.000 de reclamații pe care le-au primit anul trecut, multe vizează cumpărăturile online, dar și alte contracte încheiate la distanță. ”Contractele încheiate la distanță se referă fie la achiziția de bunuri, fie la prestarea de servicii - în acest caz vorbim de prelungiri sau încheieri de contracte de telefonie mobilă sau internet”, a precizat Lucian Lungoci. Mai mulți constănțeni s-au trezit că, după ce au negociat prin telefon un anumit contract de telefonie sau internet, nu au beneficiat de oferta promisă. Drept urmare, au apelat la CJPC Constanța. ”Avem obligația să intervenim în aceste cazuri, să cerem prestatorului de servicii înregistrarea telefonică pe care a avut-o cu consumatorul și să vedem dacă ce s-a discutat se respectă în realitate”, potrivit lui Lungoci.

Citește și:

Site-ul pe care trebuie să îl eviți dacă vrei să comanzi de pe net. E țeapă!

Ce poți să pățești când comanzi haine de pe internet

Atenție! Comanzi online o rochie și primești o... „varză“