Constănţenii Simona Halep şi Horia Tecău, premiaţi la Gala Tenisului Românesc

Federaţia Română de Tenis a organizat, sâmbătă seară, la Bucureşti, Gala Tenisului Românesc, în cadrul căreia au fost acordate premiile pentru cele mai bune rezultate înregistrate în acest an. Constănţeanca Simona Halep a fost desemnată cea mai bună jucătoare de tenis din România în 2017, iar constănţeanul Horia Tecău a fost premiat pentru cea mai bună performanţă masculină la dublu în 2017, câştigarea US Open. Dacă Tecău nu a putut participa la gală, Halep a urcat pe scenă pentru a a fi recompensată, primind şi o turtă dulce în forma numărului 1 mondial. „Turtă dulce... E foarte plăcută surpriza. O să gust, pentru că îmi place şi sper să fie bună. A fost un an foarte frumos pentru mine, chiar dacă a fost cel mai greu. Mă bucur că am putut să ajung pe locul 1 şi sper să fie la fel de bine şi de acum încolo”, a spus Halep.

Monica Niculescu a fost premiată pentru cea mai bună performanţă feminină la dublu, iar Ilie Năstase şi Ion Ţiriac pentru sprijinul din tenisul românesc.

Alte premii acordate la Gala Tenisului Românesc -

Cea mai bună ascensiune feminină la simplu: Mihaela Buzărnescu

Cea mai bună ascensiune masculină la simplu: Marius Copil

Cel mai bun junior desemnat de Tennis Europe: Nini Dică

Cea mai bună performanţă la FOTE: Nicholas Ionel

Câştigătoarea turneului românesc WTA BRD Bucharest Open, simplu şi dublu: Irina Begu

Debutanţi în Cupa Davis: Vasile Antonescu, Dragoş Dima, Nicolae Frunză, Bogdan Borza