Constantinescu a cerut recuzarea judecătorului în dosarul CMZ

08:18:54 / 12 Februarie 2015

O clipa de sinceritate

Sa discutam si despre ...oamenii de "celofan", "yes man", care se prostitueaza fara limite intru apararea "farului luminos" - Scandari, aplauze, constantenii ridicati in picioare si cu lacrimi in ochi sufera ! Sa va spun eu de ce sufera ?! sufera de abuzurile, hotiile, acestor nemernici care si-au permis in calitatea lor de ordonatori de credite (de gestionari ai avutiei noastre) sa dea afara pana si Curtea de Conturi a Romaniei. Toti cei de la nr. 1 - 4 va spun in fata care este adevarul Nu va mai prostituati profesional.