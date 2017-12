Continuă depunerea dosarelor pentru locuinţele sociale

ANCHETE SOCIALE Prima etapă a programului de locuinţe sociale, demarat de Primăria Constanţa, va fi gata spre sfârşitul lunii mai. Acolo unde ar fi trebuit să fie al doilea cartier de locuinţe ieftine, municipalitatea va face acum un cartier pentru nevoiaşii Constanţei. După o analiză a posibilităţilor ridicării acestui cartier, municipalitatea a revenit la varianta containerelor modulare, pe care, pentru o scurtă perioadă, a fost tentată să le înlocuiască cu blocuri pe structură metalică. „Lucrările la cartierul de locuinţe modulare au fost demarate. Acum, acolo se lucrează. A început demolarea clădirilor care ocupau terenul, nivelarea terenului şi pregătirea pentru lucrările de infrastructură”, declara în luna februarie primarul Radu Mazăre. Între timp, comisia de analiză a dosarelor, constituită la nivelul Consiliului Local, este asaltată zilnic de constănţeni care speră la o locuinţă, fie ea şi socială. „Până în prezent, au fost depuse 2.600 de dosare. Împreună cu membrii comisiei am analizat fiecare dosar. Sunt cazuri sociale extrem de grave de care nu aş fi aflat niciodată dacă nu exista acest program. Încă de anul trecut, de când a fost demarat programul şi au început să se depună primele dosare, am făcut anchete sociale şi am descoperit constănţeni care trăiesc sub pământ. Au fost cazuri sociale pe care le-am analizat şi care m-au marcat. Toţi cei care se încadrează în condiţiile acestui program pot depune în continuare dosarele la sediul Primăriei aflat pe strada Ecaterina Varga”, a declarat preşedintele Comisiei de verificare a dosarelor pentru cartierul de locuinţe sociale „Henri Coandă”, consilierul local Ecaterina Prodan.

CRITERII Toţi cei care şi-au depus dosarele pentru a primi o locuinţă socială au fost obligaţi să respecte o serie de criterii stabilite de Consiliul Local Constanţa. „Prioritare la obţinerea unei locuinţe sociale sunt persoanele evacuate din casele naţionalizate şi nu numai, constănţenii care locuiesc în clădirile cu risc seismic din Piaţa Ovidiu, persoanele în vârstă, care au fost date afară din case sau care nu au venituri, tinerii până în 35 de ani crescuţi în orfelinate, familiile cu mulţi minori în întreţinere, sau persoanele cu handicap. Sunt doar câteva din condiţiile necesare pentru ca dosarul să fie aprobat. De asemenea, cei care îşi depun dosarele trebuie să aibă buletin de Constanţa şi, dacă sunt apţi de muncă, să aibă un loc de muncă în Constanţa”, a spus Ecaterina Prodan. Toţi cei care îndeplinesc aceste condiţii îşi pot depune în continuare dosarele la sediul Primăriei, aflat pe strada Ecaterina Varga. Având în vedere că, în ultima perioadă, au mers în audienţă la primarul Radu Mazăre mulţi constănţeni cu probleme legate de locuinţe, comisia a decis ca, în fiecare marţi, începând cu ora 11.00, să ţină audienţe la sediul aflat pe strada Ecaterina Varga. „Toţi cei care vor veni la audienţe vor şti dacă îndeplinesc sau nu condiţiile pentru a-şi putea depune dosarul. Au existat şi cazuri care nu au îndeplinit condiţiile, dosarele fiind respinse. Vorbim despre oameni nevoiaşi veniţi din alte judeţe. Este un program pentru constănţeni. Având în vedere că deja au început lucrările la cartierul social, estimăm că pe 25 martie va fi afişată lista cu primii beneficiari ai acestui program”, a mai spus Prodan.