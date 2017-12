Contrafăcute de peste 300.000 de euro, confiscate!

Poliţiştii de frontieră şi vameşii constănţeni au descoperit joi după-amiază, în trei containere sosite în Portul Constanţa Sud - Agigea din China, bunuri susceptibile a fi contrafăcute şi nedeclarate, în valoare de peste 300.000 de euro. Anchetatorii spun că prima descoperire a fost făcută după ce analiza de risc a indicat „probleme“ la două containere sosite din China pe adresa unor societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Ilfov. În urma verificării amănunţite, oamenii legii au găsit 3.000 de aparate de masaj, termosuri şi jucării din plastic susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale mărcilor Kosmodisk, Disney şi The Little Mermaid, cu o valoare de piaţă de aproximativ 45.000 euro. Totodată, într-unul dintre containere, inspectorii vamali au descoperit şi mai multe bunuri nedeclarate, respectiv lampadare din plastic, prese usturoi şi agăţători din plastic, în valoare totală de aproximativ 5.300 euro. Firma în cauză a fost sancţionată cu 9.000 de lei. Cea de-a doua descoperire a fost făcută într-un container care trebuia să ajungă la o firmă din judeţul Ilfov. În acest caz, oamenii legii au găsit 24.803 de jucării, cărţi de colorat, baloane, păpuşi şi puzzle-uri, care încălcau drepturile de proprietate intelectuală ale mărcilor Disney, The Smurfs, Lamborghini, Bugatti, BMW, Mini Cooper, Barbie, Monster High, My Little Pony, Thomas and Friends. Dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul produselor originale, valoarea totală a mărfurilor s-ar fi ridicat la aproximativ 251.270 euro. Conform prevederilor legale privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, bunurile contrafăcute au fost reţinute de către autoritatea vamală.