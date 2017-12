Cooperarea forțelor multinaționale în exercițiile din România, un exemplu de colaborare

Însărcinatul cu afaceri a misiunii diplomatice a SUA în România, Dean Thompson, prezent marţi la Ziua Distinșilor Vizitatori din cadrul modulului multinațional de pregătire „Platinum Eagle 15”, a declarat că modul în care au colaborat forțele române și cele americane în timpul exercițiilor de pregătire este un exemplu pentru cele două state. Aflat în Poligonul Batalionului de Infanterie Marină (BIM) Babadag, el a subliniat că „acești oameni sunt pregătiți să lupte în situații reale. Primul lucru pe care vreau să-l spun este cât de mult apreciez trupele române, bulgare și americane pentru că au venit aici, lucrează împreună și se sprijină reciproc. Este un minunat exemplu pentru colaborarea noastră”. La modulul de pregătire „Platinum Eagle 15”, componentă a activităților de instruire din cadrul Black Sea Rotational Force (BSRF), participă peste 750 de militari din Bulgaria, România și America, scopul acestuia fiind creșterea capacității militare profesionale și a interoperabilității. „Este un exercițiu unic, pentru că reunește toate categoriile de forțe - forțele terestre, aeriene și cele navale. Exercițiile planificate pentru acest an vor continua, iar ele sunt binevenite, pentru că unele din ele nu au mai fost făcute demult. Comandanții m-au informat că din 2008 până zilele trecute nu s-a mai făcut o misiune de trecere a Dunării pe un pod de pontoane”, a declarat ministrul Apărării, Mircea Dușa. Ministrul a amintit că România are în derulare două programe de modernizare a Apărării, care au început cu înzestrarea Aviației cu prima escadrilă de avioane F16. Valoarea totală a investițiilor care vor fi derulate în acest an de MApN este, potrivit ministrului, de 1,5 miliarde de lei, modernizările vizând și infrastructura capabilităților militare, printre care aeroportul din Câmpia Turzii și baza Deveselu.

La exercițiul desfășurat cu prilejul Zilei Distinșilor Vizitatori au participat și avioane MV-22B Osprey, prezența lor fiind o premieră pentru Europa de Est. MV-22B Osprey sunt avioane cu decolare și aterizare verticală care combină avantajele elicopterelor cu cele ale avioanelor.