Copiii care nu îşi recunosc numele, ar putea fi autişti

Ultimele studii indică faptul că incapacitatea copilului în vîrstă de un an de a răspunde atunci cînd este strigat pe nume poate fi un semn de autism sau al unor probleme de dezvoltare. Descoperirea este considerată importantă pentru că "identificarea precoce a autismului oferă posibilitatea de a interveni într-un timp care permite ameliorarea problemelor", potrivit unui raport al Universităţii California, care a fost şi un stimul pentru creşterea numărului de cercetări a căror ţintă este de a descoperi indicii cît mai exacte în privinţa autismului. Studiul a presupus monitorizarea a 101 copii în vîrstă de un an ai căror fraţi sau surori sufereau de autism şi care, în acest mod, erau consideraţi expuşi riscului. Ei au fost comparaţi cu alţi 46 de copii de aceeaşi vîrstă despre care se considera că nu prezintă riscul de a dezvolta o astfel de boală. Fiecare copil a fost pus la o masă cu o jucărie mică în faţă, iar cercetătorii stînd în spatele copilului îl strigau pe nume. Dacă copilul nu răspundea după trei secunde, el era din nou strigat, dar nu mai mult de două ori. Toţi copiii ce făceau parte din grupul considerat de risc scăzut de a avea boala au răspuns cînd au fost strigaţi pe nume la prima sau a doua chemare, comparativ cu 86% cît a reprezentat proporţia celor aparţinînd grupului considerat a fi expus la risc. Doi ani mai tîrziu cercetătorii au urmărit evoluţia a 46 dintre copiii cu risc de producere a bolii şi 25 dintre cei aparţinînd grupului cu risc scăzut de declanşare a acesteia. Oamenii de ştiinţă au descoperit că trei sferturi dintre cei care nu au răspuns atunci cînd au fost strigaţi pe nume la vîrsta de 12 luni aveau probleme de dezvoltare la vîrsta de doi ani. Dintre copiii diagnosticaţi mai tîrziu cu autism, jumătate picaseră testul la vîrsta de un an şi dintre cei care au fost identificaţi cu anumite forme de întîrziere în dezvoltare, 39% erau copii care nu au trecut cu bine testul de recunoaştere a numelui. Cercetătorii spun că deşi testul nu va putea identifica toţi copiii care prezintă riscul de a avea probleme de dezvoltare, pentru că este uşor de făcut, medicii ar putea să îl ia în considerare în procedurile de evaluare a stării de sănătate a dezvoltării la vîrsta de un an.