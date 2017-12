Copiii de la Centrul de Plasament “Traian” s-au bucurat de darurile Moşului mai devreme

Ca în fiecare an, cu ocazia sărbătorilor religioase importante, Consiliul Judeţean Constaţa (CJC), prin intermediul preşedintelui, Nicuşor Constantinescu, şi Primăria Municipiului Constanţa au oferit cadouri copiilor instituţionalizaţi de la Centrul de Plasament "Traian". În schimb, copiii le-au oferit invitaţilor daruri de suflet, confecţionate chiar de ei. "În fiecare an, copiii de la Centrul de Plasament Traian îmi fac un cadou pe care eu îl păstrez acasă şi îl arăt copiilor mei, pentru că este deosebit şi este făcut cu mult suflet. Aş vrea ca fiecare dintre noi, constănţenii, să ne gîndim dacă putem să ajutăm pe cineva pentru că acesta este şi sensul sărbătorilor de iarnă şi al naşterii Mîntuitorului", a declarat Nicuşor Constantinescu. Copiii au mai pregătit şi un mini program artistic, în care au cîntat colinde şi au recitat poezii de Crăciun. La final, un grup de copii a pregătit un număr de dans la care au fost invitaţi să ia parte toţi cei prezenţi. "Este al cincilea an în care vin aici cu plăcere şi cu dragoste. Am venit şi în acest an, chiar dacă sînteţi mai puţini decît anul trecut, întrucît mulţi dintre voi au ajuns la vîrsta majoratului. Pentru ei am făcut centrul de stabilizare şi recuperare. În ceea ce vă priveşte pe voi, cei rămaşi aici, trebuie să vă spun că aţi făcut un progres extraordinar de cînd v-am cunoscut. Sînteţi aici o familie şi dacă nu aş veni aici de Paşte şi de Crăciun mi-ar fi foarte greu. Am încercat, împreună cu colegii mei din CJC şi cu cei de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) să vă facem sărbătorile şi viaţa mai frumoase. Chiar dacă unii dintre părinţii noştri ne uită cîteodată nu înseamnă că sîntem singuri pe pămînt. Ştiu foarte mulţi copii care provin din centre de plasament şi care s-au realizat şi au reuşit să îşi facă o familie, fără să repete greşelile părinţilor lor. Din suflet vă urez «La mulţi ani!» şi «Sărbători fericite!»", le-a spus copiilor Nicuşor Constantinescu. Darurile, constînd în dulciuri, jucării şi haine, au fost primite cu multă bucurie de cei mici. "Am primit o maşină cu telecomandă, haine şi dulciuri. Moş Crăciun a fost foarte darnic şi îi mulţumesc foarte mult", a spus Florin, unul dintre copii. Pentru că săbătorile de iarnă, în concepţia românilor, se asociază cu preparate culinare tradiţionale, copiii au primit şi carne de porc din partea consilierului judeţean Dumitru Florea. "Acum cîteva zile am discutat cu domnul preşedinte Constantinescu şi m-am oferit să aduc carne de porc unui centru de plasament. Am avut bucuria să îi văd pe aceşti copii care, deşi sînt cu probleme, beneficiază de condiţii deosebite", a declarat Dumitru Florea. La rîndul său, directorul DGASPC, Petre Dinică, a declarat că, în preajma sărbătorilor de iarnă, copiii din toate centrele de plasament din Constanţa au parte de oaspeţi care vin încărcaţi de cadouri. "La Centrul Traian au venit din nou reprezentanţii Primăriei Constanţa şi ai CJC pentru a le aduce daruri copiilor. Le mulţumim pentru că sînt alături de noi şi de copii", a declarat Petre Dinică. Directorul Centrului de Plasament "Traian", Liliana Panaitescu, i-a mulţumit, în numele copiilor, preşedintelui CJC, pentru faptul că este alături de ei cu ocazia fiecărei sărbători şi pentru că sprijină permanent activitatea din centru. "Sînt nişte copii care merită şi cărora le-a fost dăruit un om bun, care are grijă în permanenţă de ei. Domnul Constantinescu este alături de noi la toate sărbătorile creştine, nu numai cu daruri, ci şi cu bunătate. Centrul de Plasament Traian este finanţat integral de CJC, care intenţionează să îmbunătăţească condiţiile de aici prin modularea sa în mici apartamente, astfel încît să se ofere copiilor condiţii cît mai apropiate de cele pe care le regăsim într-o familie adevărată. În acest fel va dispărea trauma copilului instituţionalizat, iar cei de aici se vor simţi cu drepturi egale faţă de ceilalţi copii", a declarat Liliana Panaitescu.