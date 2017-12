Copiii de până la 3 ani, scoși de la plata cheltuielilor de întreţinere?

În prag de alegeri, politicienii devin din ce în ce mai generoși și vin cu tot felul de propuneri, care mai de care mai năstrușnice. Spre exemplu, un parlamentar dorește ca bunicii care au grijă de nepoți să fie plătiți de stat, dacă părinții lucrează și nu își pot îngriji copiii. Un alt ales propune majorarea alocațiilor la 100 de euro, iar un senator cere procedură de urgenţă pentru o lege care ar putea scuti de cheltuieli familiile cu copii mici. Concret, copiii până în 3 ani ar putea fi excluşi din numărul persoanelor care plătesc cheltuielile cu apa, căldura sau gazul în cadrul asociaţiilor de proprietari. Inițiativa aparține senatorului PNL de Bacău Dragoş Luchian. „Includerea minorilor care au sub 3 ani în numărul persoanelor care plătesc cheltuielile de întreţinere a locuinţei şi cheltuielile asociaţiei de proprietari nu se justifică. Consumul realizat de aceştia se poate reflecta în contoarele de apă sau în consumul locuinţei per ansamblu”, argumentează senatorul PNL. În plus, spune Luchian, în condiţiile în care animalele mici de companie (pisici, căţei etc.) nu sunt incluse în costurile la întreținere, „este absurd să se contorizeze cvasi-cheltuielile provocate de bebeluşi”. Liberalul mai propune extinderea termenului de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate în lista lunară de plată, de la maximum 20 de zile calendaristice la maximum 30.