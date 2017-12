Copiii din Crucea, Pantelimon şi Mircea Vodă s-au împrietenit la Constanţa

Programul ”Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007”, iniţiat de către preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat, ieri, cu copii din comunele Crucea, Pantelimon şi Mircea Vodă, care s-au bucurat din plin de excursia la Constanţa. Însoţiţi de cadre didactice, copiii au vizitat Delfinariul, mini-rezervaţia, expoziţia de păsări exotice, Planetariul şi Acvariul din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, parcul Aqua Magic şi circul Praga. Iniţiativa CJC a fost primită cu mare entuziasm de cei mici, cu atît mai mult cu cît mulţi dintre ei nu au mai avut ocazia să viziteze vreunul dintre obiectivele turistice cuprinse în program. “Mulţi dintre colegii mei nu au mai fost pînă acum în niciunul dintre locurile pe care le-am vizitat. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să merg la Aqua Magic, unde eu nu mai fusesem niciodată şi unde m-am distrat foarte bine”, a spus Elena Vadir, de 15 ani, din Crucea. Pentru a se asigura că micuţii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor implicate le-au asigurat băuturi răcoritoare şi cîte o gustare. În plus, pentru ca să-şi amintească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. Plini de entuziasm, micuţii le-au spus însoţitorilor că le-a plăcut foarte mult în excursie şi că abia aşteaptă să revină la Constanţa. “Cînd am aflat că vom veni la Constanţa, ne-am bucurat foarte mult. În cîteva dintre locurile pe care le-am vizitat am mai fost, în urmă cu trei ani, într-o excursie organizată la şcoală, numai că atunci nu am avut ocazia să vedem un spectacol de circ”, a spus Petruţa Chiva, de 14 ani, din Pantelimon. Copiii au fost însoţiţi în excursie atît de cadrele didactice, cît şi de către reprezentanţii administraţiei publice locale. “Iniţiativa preşedintelui CJC a fost primită cu foarte mare bucurie de către copiii din comună pentru că mulţi dintre ei nu au mai avut ocazia pînă acum să vadă un delfin, peşti exotici sau parcul Aqua Magic”, a declarat viceprimarul comunei Crucea, Marian Stan. Conform programului finanţat de CJC, 4.000 de copii din zona rurală a judeţului beneficiază de excursii gratuite în Constanţa. Vizitele grupurilor de copii au loc în fiecare săptămînă pînă la sfîrşitul lunii august. “Copiii mi-au spus că îşi doresc să fie organizate astfel de excursii în fiecare zi sau cel puţin în fiecare săptămînă. Au fost atît de nerăbdători să vină la Constanţa încît cei mai mulţi dintre ei s-au strîns în faţa Primăriei cu două ore înainte de plecare”, a declarat primarul comunei Pantelimon, Vasile Neicu.