Caravana cadourilor de Crăciun organizată de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a continuat ieri în alte localităţi ale judeţului. Programul „Pomul de Crăciun” a fost iniţiat de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, în urmă cu patru ani şi de el s-au bucurat aprox. 50.000 de copii de la grădiniţele şi şcolile generale din toate localităţile constănţene. Organizatorii s-au deplasat, ieri, în localităţile: Băneasa, Oltina, Lipniţa, Ostrov, Saligny, Rasova, Aliman, Ion Corvin, 23 August, Albeşti, Pecineaga, Limanu, General Scărişoreanu, Comana, Negru Vodă şi Chirnogeni şi, ca de fiecare dată, reprezentanţii CJC au fost alături de copii, pentru a le înmâna personal pachetele cu jucării şi dulciuri. Prima localitate în care au poposit reprezentanţii CJC a fost 23 August, la Căminul Cultural, unde câteva sute de copii au fost foarte încântaţi de pachetele pe care le-au primit. De cadourile de la Moş Crăciun s-au bucurat atât copiii, cât şi părinţii din localităţile constănţene. „Este un sprijin considerabil, mai ales pentru familiile nevoiaşe. Atunci când copiii sunt fericiţi, bucuroşi sunt şi părinţii acestora. Mă bucur că acţiunea CJC a devenit o tradiţie şi că se desfăşoară chiar şi în aceste momente de criză economică“, a declarat primarul comunei Pecineaga, Niculae Stan. Din partea conducerii CJC, rolul de Moş Crăciun i-a revenit preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, care le-a spus copiilor că programul CJC va continua şi în anii următori şi le-a urat sărbători fericite. „Acum patru ani, am lansat programul prin care, în fiecare an, de sărbători, copiii de grădiniţă, cei din învăţământul primar şi gimnazial primesc cadouri din partea noastră. Am dorit să vin personal să vă ofer aceste cadouri şi să vă asigur că şi de acum înainte, an de an, copiii din judeţul Constanţa vor primi cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă“, a declarat Constantinescu. Ieri au fost distribuite peste 8.500 de cadouri constînd în jucării, dulciuri şi fructe.