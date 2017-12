Copiii lui Omar Hayssam nu pot părăsi ţara

Cei şapte copii ai lui Omar Hayssam nu au dreptul de a părăsi ţara pentru că au nevoie de o copie legalizată a hotărîrii Tribunalului Bucureşti, care a respins pe data de 10 iulie apelul formulat de Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Sectorului 2 împotriva sentinţei prin care Judecătoria Sectorului 2 le acordase copiilor permisiunea de a ieşi din ţară. “Ne trebuie copia legalizată a hotărîrii. Am trimis la Judecătoria Sectorului 2 două cereri pînă acum în care solicitam legalizarea hotărîrii în baza mapei de sentinţă dar nu s-a rezolvat nimic deoarece dosarul nu a venit încă de la Tribunalul Bucureşti unde se află acum pentru redactare. Am făcut o cerere de urgentare a redactării motivării dar aceasta mi-a fost respinsă săptămîna trecută deşi nu cunoaştem motivele”, a declarat Cristina Crăciun, avocata soţiei lui Hayssam, Adela Omar. Aceasta crede că autorităţile încearcă să tragă de timp pentru ca ea să nu-şi mai poată scoate copiii din ţară. „Pe data de 15 septembrie expiră termenul. Pînă atunci pot pleca copiii. Timpul trece foarte repede, dacă pînă acum nu au făcut nimic cu acea motivare, ne-a cam pierit speranţa. Nu am ştiut că durează atît de mult. ne gîndeam la un termen de cîteva zile dar cred că se amînă ca să nu putem pleca”, a declarat Adela Omar. Aceasta a mai ţinut să precizeze că nici ea şi nici copiii nu au probleme judiciare şi că nimeni nu poate lua dreptul copiilor la liberă circulaţie. “Avem bagajele făcute, sîntem gata de plecare. Copiii vor merge la bunici şi la ceilalţi verişori pe care îi au acolo”, a declarat soţia lui Hayssam. Adela Hayssam a spus că îi va duce soţului său, dacă va pleca în Siria, medicamente, aşa cum a făcut şi data trecută. “Îi duc medicamente naturiste pentru stoparea tumorii. Am căutat şi în Siria medicamente de acest gen dar nu am găsit, de aceea le aduc de aici, din România”. Ea a afirmat că soţul ei nu este tratat de niciun doctor român în acest moment, deşi suferă de cancer, însă probabil este în evidenţa unui medic din ţara în care se află.