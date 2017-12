Copiii primesc mai mulți bani de la stat

09:47:56 / 02 Iunie 2015

Alocatia pentru toti copii

Alocatia este pentru copil,nu pentru parinti,ce vina are un copil ca are parinti care au invatat si au un serviciu bine platit ? Asta e discriminare,ori e lege pentru toti ori pentru nici unul! De ce sa iei dreptul unui copil ? Pentru ca parintii castiga bine ? Ar trebui sa nu mai incurajam nemunca,pentru ca de cele mai multe ori cine e sarac ori e puturos ori handicapat,toti trebuie sa ne zbatem sa oferim copiilor nostri conditii bune,indiferent de ce suma este alocatia,asta e dreptul prin lege al copiilor,oare in fata lui Dumnezeu nu suntem egali ?