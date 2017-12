Copil luat de ape, căutat de autorităţi

Pompierii din Prahova caută un copil, în vârstă de 15 ani, care s-a dus la scăldat și care nu a mai fost găsit.

Potrivit Poliției Prahova, a fost înregistrat un apel la 112 prin care autoritățile erau alertate că un băiat a intrat în apă cu alți copii și a fost luat de râul Prahova.

“S-a primit un apel pe 112. Era la scăldat cu alți copii. S-a întâmplat la Florești. La un moment dat, se pare că a fost luat de râul Prahova, iar prietenii sunt cei care au sunat”, a declarat, pentru Mediafax, Raluca Brezeanu, purtător de cuvânt IJP Prahova.

Pompierii au trimis la fața locului două echipaje.

“Sunt două echipaje care intervin, dintre care unul are o barcă pneumatică pentru căutare și salvare. Noi am început căutările în aval de punctul în care am fost sesizați că s-a înecat”, a declarat, pentru Mediafax, Marius Mihai, purtător de cuvânt ISU Prahova.

Nu se știe ce adâncime are apa în zonă.