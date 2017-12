Coplata, sistem inechitabil

Măsura introducerii coplăţii îi nemulţumeşte nu numai pe pacienţi, ci şi pe reprezentanţii medicilor. Potrivit preşedintelui Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Vasile Astărăstoae, „încercarea ipocrită de acoperire sub forma unor tichete dovedeşte foamea de bani, deşi sumele vor fi minime”. „Vor fi inechităţi. Cei bogaţi vor avea bani să plătească, pensionarii cu 700 de lei nu vor plăti, iar cei cu 701 lei nu vor plăti că nu vor avea suficienţi bani” , a declarat prof. dr. Astărăstoae. Majoritatea românilor sunt nemulţumiţi de introducerea măsurii coplăţii, în condiţiile în care, lunar, contribuie la fondul asigurărilor de sănătate. „Dacă tot mi se reţine, forţat, pentru că eu nu am niciun cuvânt de spus, un procent din salariu pentru sănătate, de ce să fiu obligat să plătesc o taxă în plus când merg la doctor? Nu mi se pare normal să plătesc un serviciu de două ori”, este părerea unui constănţean. Reamintim că ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, a anunţat aprobarea, în şedinţa de miercuri a Guvernului, a proiectului de lege privind introducerea mecanismului de coplată, prin intermediul unui tichet moderator, începând din 2011. Coplata pentru consultaţiile medicului de familie va fi 5 lei, iar pentru vizitele la domiciliu în afara programului de lucru de 7 ore va fi de 15 lei. Consultaţia la medicul specialist din ambulatoriu va fi de 10 lei, iar una la medicul specialist în afara programului de lucru - 20 lei.

NAŞTERI GRATUITE. Coplata pentru spitalizarea de zi va fi de 10 lei, iar pentru spitalizarea continuă de 50 de lei/ episod de internare. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, la stabilirea preţurilor pentru tichetele de sănătate au fost luate în considerare valori din ţări care au avut un parcurs similar României şi care au introdus mecanisme de plată suplimentară a serviciilor medicale, ca de exemplu Estonia şi Croaţia. Între categoriile de servicii acordate în situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, până la stabilizarea bolnavului sunt: urgenţe chirurgicale - accidente rutiere, casnice (electrocutare, arsuri etc), de muncă, plăgi prin tăiere, împuşcare, înţepare, apendicite acute, pancreatita acută, colecistita acută, fracturi etc. În aceeaşi categorie de servicii intră urgenţele medicale - infarct miocardic, accidente vasculare cerebrale, come, colica biliară, renală etc. Dacă pacientul se internează în spital prin UPU, CPU sau Camera de Gardă, serviciile nu se plătesc. Alte categorii de servicii pentru care nu se percepe coplata sunt serviciile acordate bolnavilor cu afecţiuni endemo-epidemice: boli infecţioase acute (meningite, encefalite) - până la stabilizarea bolnavului, boli transmisibile - până la negativare. De asemenea, pentru naştere nu se încasează coplata. De la coplată vor fi scutiţi pensionarii cu pensii mai mici de 700 de lei pe lună, copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani fără venituri, bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, dacă nu realizează venituri din muncă.