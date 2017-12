Corbu, Peştera şi Topraisar au promovat în Liga a IV-a

Duminică s-a încheiat ediţia 2012-2013 a Campionatului Judeţean de fotbal, iar primele trei clasate în cele trei serii, Litoral Corbu, CS Peştera şi Unirea Topraisar, au obţinut promovarea în Liga a IV-a. Promovări meritate pentru toate cele trei formaţii, care au terminat campionatul cu avans confortabil faţă de următoarele clasate. Mai sunt de jucat cinci restanţe, care au fost reprogramate pentru duminică, însă rezultatele lor nu mai pot influenţa ierarhiile la vârf.

Iată rezultate înregistrate în ultima etapă: SERIA NORD: Pescarul Ghindăreşti - Voinţa Săcele 3-0 (neprezentare); Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Fîntînele 1-4 (T. Stamate 12 - D. Popa 33, I. Ioniţă 82, Cr. Senchiu 83, 86); Steaua Speranţei II Siliştea - Dunaris Topalu 5-2 (B. Chiriac 8, 55, 76, T. Arotăriţei 16, D. Manea 85 - Ov. Grosu 27, 35); Victoria (fosta Ulmetum) Pantelimon - Dunărea Ciobanu 1-2 (Al. Pasmangiu 12 - R. Acreală 30, N. Mititelu 89). Sportul Tortoman, Litoral Corbu şi Viitorul Tîrguşor au stat. Clasament: 1. LITORAL CORBU 47p - promovată; 2. Ciobanu 42p; 3. Săcele 39p.

SERIA SUD: Trophaeum Adamclisi - Voinţa Siminoc 1-2 (M. Petruţ 25 - G. Neagoe 41, D. Lungu 44); Voinţa Cochirleni - Sport Prim Oltina 0-5 (D. Mitu 32, 84, 86, St. Culea 68, M. Toma 75); Gloria Seimeni - Sacidava Aliman 4-2 (I. Ilie 25, 29, I. Breazu 47, C. Anton 69 - Aurelian Tiripan 39, Adrian Tiripan 75); AS Valea Dacilor - Dacia Mircea Vodă 13-1 (D. Antip 4, Cl. Mitu 7, 78, 80, 83, M. Cartoafă 24, 53, 64, 76, 81, 82, T. Geafar 45, D. Baciu 62 - C. Toader 20); Speranţa Nisipari - Dunărea Ostrov 3-0 (neprezentare); CS Peştera - Gloria II Băneasa (fosta Inter Ion Corvin) 10-3 (I. Lupu 12, 17, 50, 57, 61, 80, 85, D. Vrabie 27, Ad. Moga 40, G. Hampu 42 - D. Sivriu 10, 32, 70). Meciul Marmura Deleni - AS Ciocîrlia s-a întrerupt în min. 63, la scorul de 1-2 (N. Stoian 52 - D. Simion 10, C. Mangiurea 22), când arbitrul de centru Florin Dobrinaş a fost lovit de mai mulţi spectatori şi de antrenorul echipei gazdă, Rainea Iancu. Clasament: 1. CS PEŞTERA 73p/25j - promovată; 2. Valea Dacilor 67p/25j; 3. Siminoc 50p.

SERIA EST: Unirea Topraisar - AS Bărăganu 5-1 (Cr. Costea 30, 54, D. Iordachi 52, G. Sandu 58, 89 - V. Ilie 37); Recolta Negru Vodă - Gloria Albeşti 2-2 (A. Ciortan 31, Şt. Vlad 44 - N. Petcu 17, N. Tudorică 67); Atletic 2 Mai - Viitorul Mereni 1-0 (V. Pricop 82); Fulgerul Chirnogeni - Voinţa Valu lui Traian 1-1 (C. Spoială 50 - I. Dragomir 60); Luceafărul Amzacea - Viitorul Cobadin 0-2 (A. Pal 56, E. Ismail 69); CS II Agigea - Viitorul II Pecineaga 4-8 (D. Ghiţă 67, 78, 83, 85 - M. Croitoru 11, 47, 50, 62, I. Olaru 29, 67, 90, D. Jitaru 70); Avîntul Comana - CS II Eforie (fosta Farul Tuzla) 3-2 (I. Popovici 46, 64, 76 - I. Cioacă 82, C. Mircea 90). Clasament: 1. UNIREA TOPRAISAR 58p - promovată; 2. Mereni 54p; 3. Eforie II 51p.

Clasamentele celor trei serii din Campionatul Judeţean de fotbal le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.