Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică. Reuniune de urgență la ONU

08:48:11 / 08 Februarie 2016

Hai sa ne vaitam...

Toti vad,toti se vaita dar nimeni nu face nimic.Acelas lucru se intampla si in Siria.Un nenorocit le ia viata la semenii lor, si tarile dezvoltate ii finanteaza in continuare.ISIS-ul tot la fel ,este finantat de multe state ca sa faca crime.Ma intreb,cine are acest interes?