Corespondenți Neptun TV în București, victimele unui accident rutier!

Doi corespondenți Neptun TV în București au fost răniți, miercuri după-amiază, într-un accident rutier produs pe podul Ciurel, din Capitală. Reporterul Raluca Țicmeanu și operatorul Marius Anghel se aflau pe trotuar și realizau o filmare pentru un reportaj în momentul în care un autoturism scăpat de sub control a izbit parapetul de protecție și i-a acroșat. "Ne pregăteam să filmăm un stand up. Dintr-o dată am auzit scârțâit de roți, m-am uitat, am văzut mașina, am lăsat camera și m-am repezit către colega mea, Raluca. Nu am avut, însă, timp să fac nimic. A fost lovită. M-am dus rapid să o ajut pentru că avea o bucată din parapet pe ea. Ea era conștientă, vorbea cu mine, dar era foarte lovită, îi curgea sânge din cap. Șoferul conducea cu aproximativ 80 km/h, deși în zonă viteza maximă admisă este de 40 km/h. După accident, el era mai degrabă interesat de mașină decât de noi", a povestit Marius Anghel. În urma impactului, Raluca Țicmeanu a suferit leziuni în zona capului, în vreme ce colegul ei a fost rănit la spate și la picior. Cei doi jurnaliști au fost preluați de ambulanțe și transportați la Spitalul Universitar din Capitală. Din primele informații, șoferul care a provocat accidentul are 20 de ani. Polițiștii de la Rutieră s-au deplasat la locul accidentului și au pornit o anchetă.