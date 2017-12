Corlăţean discută la Washington despre… Europa

Ministrul de Externe, Titus Corlăţean, va efectua, astăzi şi mâine, o vizită la Washington, unde va participa la conferinţa „Toward a Europe whole and free“, organizată de Consiliul Atlantic al SUA, la care vor fi prezenţi oficiali ai Administraţiei americane, UE şi NATO, miniştri din ţări europene. Pe agenda lui de lucru se află o intervenţie în cadrul sesiunii „Defining a Strategy for Europe’s East“, la care mai sunt invitaţi, în calitate de vorbitori, premierul leton, ministrul Afacerilor Externe din Lituania, ministrul de Externe al Poloniei, preşedintele Fondului German Marshall din SUA şi comandantul suprem aliat pentru transformare al NATO. Cei de la Ministerul Afacerilor Externe spun că agenda de lucru a lui Corlăţean este plină ochi, demnitarul având o mulţime de întrevederi cu oficiali ai Administraţiei americane, reprezentanţi ai Congresului SUA şi cu membri ai comunităţii româneşti din SUA, în final el trebuind să răspundă şi întrebărilor jurnaliştilor din presa americană.