Corp al funcţionarilor electorali?

Concluziile Asociaţiei Pro Democraţia (APD) la finalul procesului de votare fac referire la profesionalizarea preşedinţilor birourilor electorale, sistematizarea legislaţiei într-un Cod Electoral, dar şi extinderea ei asupra noilor canale media (new media), frecvent folosită în campania pentru alegerile locale. Într-un comunicat al APD se arată că, la încheierea alegerilor, „se conturează o imagine a turului I al alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale în care scăderea prezenţei la vot a cetăţenilor a crescut miza alegerilor şi a sporit tentaţia de tranzacţionare a voturilor”. Asociaţia insistă asupra îmbunătăţirii competenţelor profesionale ale preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi transformarea lor, dintr-o categorie de cetăţeni remunerată pentru gestionarea alegerilor, într-un corp de funcţionari electorali recrutaţi, evaluaţi şi instruiţi în mod constant. APD accentuează şi necesitatea sistematizării legislaţiei într-un Cod Electoral - un document unic, coerent şi proiectat pe termen lung. \"Ca urmare a extinderii la scară largă a folosirii noilor canale media în campania electorală, APD atrage atenţia autorităţilor române asupra necesităţii extinderii jurisdicţiei legislaţiei electorale la mesageria instant, bloguri, reţele sociale virtuale, website-uri al căror conţinut este creat de utilizatori, mesaje virtuale etc\", se mai arată în comunicat. APD a monitorizat turul I al alegerilor de duminică prin aprox. 1.700 de observatori, prezenţi, cu precădere, în mediul rural, în 24 de judeţe, printre care şi Constanţa. Au fost prezenţi şi patru observatori internaţionali acreditaţi prin reţeaua European Network of Election Monitoring Organization, al cărei secretariat îl asigură