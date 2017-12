Cortina a căzut, începe pregătirea pentru viitoarea ediţie

Cel mai vechi turneu de fotbal în sală din ţară rezervat veteranilor, Trofeul “Telegraf”, s-a încheiat, duminică, în Sala Sporturilor din Constanţa. A 22-a ediţie a fost adjudecată de echipa Club 29 Constanţa, care a câştigat, în premieră, trofeul pus în joc, dispunând în finală, cu 3-2 (Viorel Farcaş 2, Raj Cărăuleanu / Ion Barbu-autogol, Constantin Costara), de FC Tomis 2012 Constanţa, revelaţia actualei ediţii. A fost o finală surpriză, în care s-a impus favorita, Club 29 pregătind în mod special actuala ediţie a Trofeului “Telegraf”. „Sunt foarte fericit. Am meritat să câştigăm trofeul. Ne-am pregătit pentru ediţia din acest an şi rezultatul s-a văzut. Pot spune că am jucat cel mai frumos fotbal. În finală am întâlnit o echipă surprinzătoare, muncitoare”, a declarat cel mai bun jucător al turneului, Raj Cărăuleanu, de la Club 29. Desemnat cel mai bun portar al competiţiei, Constantin Vasile (FC Tomis 2012 Constanţa) era extrem de bucuros la final: „Având în vedere că suntem la prima participare sunt foarte fericit. Suntem o echipă de prieteni, fără nume mari în lot. A fost o finală grea. Pe noi, Marian Popa ne-a ajutat şi ne-a dus în finală”.

Şi finala mică a Trofeului “Telegraf” a avut importanţa sa, fiind în luptă nu numai treapta a treia a podiumului, ci şi titlul de golgeter. CFR Constanţa a învins, cu 7-4 (Cristi Şchiopu 3, Cătălin Agafiţei 2, Liviu Ştefan, Dănuţ Moisescu / George Pitu II 3, Adrian Pitu), pe Intermacedonia-Steaua Mării, iar tripla reuşită de Cristi Şchiopu l-a propulsat pe fostul jucător al Farului pe prima poziţie în ierarhia marcatorilor. Podiumul clasamentului golgeterilor la ediţia a 22-a se prezintă astfel - 12 goluri: Cristi Şchiopu (CFR Constanţa); 11 goluri: Florin Anghel (Săgeata Stejaru); 9 goluri: Raj Cărăuleanu (Club 29 Constanţa), Cătălin Agafiţei (CFR Constanţa) şi Daniel Piron (Perla Murfatlar). „Sunt bucuros pentru obţinerea titlului de golgeter, dar este meritul întregii echipe, care m-a ajutat să înscriu mai multe goluri. Suntem o echipă de prieteni, avem o echipă frumoasă şi ne-am prezentat pentru fair-play şi ca să jucăm fotbal. A fost o finală bună, echilibrată, între două echipe bune, care meritau să ajungă aici”, a spus Şchiopu.

Turneul a fost organizat de cotidianul Telegraf, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.