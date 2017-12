Corurile Teatrului „Oleg Danovski“ şi „Armonia“ au colindat la Muzeul de Artă

Muzeul de Artă a găzduit, miercuri seară, concertul „După datini colindăm“, organizat de Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“. Invitaţiei de a participa la acest eveniment, cu încărcătură spirituală, i-au răspuns foarte mulţi iubitori ai muzicii corale. Concertul de colinde, un preambul al sfintei sărbători care vesteşte Naşterea lui Iisus Hristos şi Anul Nou, a fost deschis de corul Teatrului „Oleg Danovski“, condus de dirijorul Adrian Stanache, cu „Axion“ de Ioan D. Chirescu. Invitată în acest spectacol a fost corala bărbătească ortodoxă „Armonia“, aparţinînd Arhiepiscopiei Tomisului şi avîndu-l ca dirijor pe asist. univ. drd. arhidiacon Iulian Dumitru

Din programul concertului de Crăciun găzduit de Muzeul de Artă au făcut parte creaţii ale compozitorilor români: Tiberiu Brediceanu, I. D. Chirescu, V. I. Popovici, A. Paşcanu, G. Cucu, I. Ghika – Comăneşti, G. Dima, A. Stoia, G. Budiş, D. Pop, V. Teodorian, dar şi ale compozitorilor străini Adolphe Adam, G. F. Händel şi Ariel Ramirez. Printre soliştii care au adus magia Crăciunului în sufletele publicului s-a aflat şi soprana Daniela Vlădescu, director general al Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“. „Ca de obicei, trebuie să cinstim această minunată zi de Crăciun. În fiecare an, am organizat, cu acest prilej, un concert. De această dată, am avut onoarea să avem în concert corul Arhiepiscopiei, Armonia. Maestrul Stanache a fost la înălţime cu pregătirea acestui concert, deşi a fost obositor, pentru că repetiţiile au avut loc în paralel cu cele pentru Paiaţe şi Cavalleria Rusticană. Nu se poate să treacă această sfîntă sărbătoare fără ca noi să oferim publicului constănţean această bucurie de Crăciun“, a declarat Daniela Vlădescu.