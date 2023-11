Cosmin „Micutzu” Nedelcu și Adrian Nicolae, protagoniștii primului afiș al comediei Klaus & Barroso

Actorii Cosmin „Micutzu” Nedelcu și Adrian Nicolae sunt protagoniștii primului afiș al comediei Klaus & Barroso, produsă de Bold Film Studio în coproducție cu Grupa B, Tangaj Production și Avanpost Media. Lungmetrajul scris de Adrian Nicolae, Cosmin „Micutzu” Nedelcu și Bogdan Theodor Olteanu - un trio denumit Grupa B -, a fost filmat în august la București și va ajunge în cinematografe din 16 ianuarie 2024, distribuit de Forum Film.

Afișul filmului a fost realizat de WOPA Communication și îi prezintă pe Cosmin „Micutzu” Nedelcu și Adrian Nicolae într-o ipostază amuzantă - după o fotografie semnată de Alex Gâlmeanu.

Klaus (Adrian Nicolae) este un barman combinator, nevoit să plătească o datorie urgentă, iar fratele său, Barroso, este un bodyguard iute la mânie, care se vede nevoit să-l ajute să organizeze o petrecere a burlacilor fără știrea patronilor clubului în care lucrează. Trebuie să le facă pe plac invitaților care sunt o adunătură colorată de corporatiști (Alexandru Ion, Cezar Antal, Rolando Matsangos, Vlad Drăgulin, Vlad Brumaru, Carol Ionescu, Codrin Boldea), să gestioneze un moment artistic susținut de o dansatoare (Mădălina Craiu), discuțiile cu patroana (Victoria Raileanu) sau cu vecinul nesuferit (Şerban Pavlu).

Din distribuție mai fac parte: Alin Florea, Mădălina Stoica, Bogdan Farcaș, Cătălin Nicolau, Alex Mircioi.

„Ideea e, ca de obicei, inspirată dintr-un caz real. O mică fraudă la locul de muncă. Dar s-a pupat la fix cu proiectul de cuplu comic pe care îl aveam în cap. Apoi am lucrat la diferența de potențial dintre protagoniști, la ce îi desparte și ce îi ține, totuși, împreună. După ce ne-au fost destul de clare personajele, toată munca a fost să le punem piedici.”, spune Adrian Nicolae.

„Inițial am avut o altă idee, am mers la munte și am stat trei zile ca să scriem pentru acea idee, după trei zile nu scrisesem nimic, dar aveam aceasta nouă idee cu cei doi frați, Klaus și Barroso, Klaus care le încurcă și Barroso care se chinuie să descurce.”, completează Cosmin „Micutzu” Nedelcu.