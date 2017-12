Cosmin Paşcovici a semnat cu Dinamo

Cea mai spectaculoasă achiziţie din istoria Farului, venirea lui Andrei Cristea este incertă, chiar dacă luni seară transferal atacantului stelist era aproape parafat. Preşedintele CA al FC Steaua, Gigi Becali, a anunţat, că a ajuns la o înţelegere cu conducătorii constănţeni în privinţa cedării lui Cristea la formaţia de pe Litoral pentru suma de 400.000 de euro, dar jucătorul vrea să plece la o echipă din străinătate. “El n-ar prea vrea să plece. Am semnat deja, mai rămîne semnătura lui. Am semnat pentru 400.000 de euro. Nu pune semnătura, atunci să fie sănătos, să rămînă rezervă la Steaua. I-am zis: «Nu contează că e Farul sau Real Madrid, tu trebuie să joci»”, a explicat Becali. Discuţiile pentru transferul stelistului au început în urmă cu zece zile, cînd acesta şi-a exprimat disponibilitatea de a ajuta Farul să ajungă în Cupa UEFA. Oficialii constănţeni au declarat că Andrei Cristea este aşteptat, vineri, la Constanţa.

Dacă transferul lui Cristea este sub semnul întrebării, “rechinii” l-au pierdut pe Cosmin Paşcovici. Fundaşul stînga, unul din puţinii internaţionali din lot, a semnat un contract pe patru ani cu Dinamo Bucureşti. “Eu aş fi vrut să plec la un club din străinătate, dar şi aici este foarte bine. Cine nu îşi doreşte să ajungă la o echipă mare din Bucureşti, aşa cum este Dinamo, Steaua sau Rapid, care au ca obiectiv titlul şi participarea într-o cupă europeană? Am făcut junioratul la Dinamo şi vreau să-mi continui cariera tot în Ştefan cel Mare. Îmi doresc să cucerim titlul în sezonul viitor. Nu voi declara că sînt cîine pînă la moarte, voi încerca să arăt acest lucru pe teren”, a spus Paşcovici. Tratativele dintre cele două cluburi au continuat pînă aseară tîrziu, rămînînd de stabilit suma de transfer. Dinamo a oferit 300.000 de euro plus jucătorul Ionuţ Bălan, dar constănţenii nu-l vor pe fundaşul dreapta. Ei l-au solicitat pe Szabolcs Perenyi, care a evoluat în sezonul trecut la Jiul Petroşani.

Pentru moment, “rechinii” i-au achiziţionat pe Armel Disney şi Cosmin Băcilă, ultimul semnînd un contract pe o perioadă de patru ani, în timp ce atacanţii Liviu Mihai şi Viorel Gheorghe sînt transferabili.