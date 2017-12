COSTINEŞTI - Micii şi berea, atuurile electorale ale primarului Cristea

“Ocolirea” Legii privind organizarea alegerilor locale pare că este principalul scop al primarului pedelist al Costineştiului, Traian Cristea. El s-a hotărît, în prag de alegeri, să organizeze Zilele comunei Costineşti, care, pînă în acest an electoral nu au fost serbate niciodată. Mai mult, deşi data desfăşurării Zilelor Costineştiului fusese fixată, în urmă cu cîţiva ani, pe 21 mai prin hotărîre de Consiliu Local, primarul Cristea a devansat sărbătoarea cu trei zile. Pe 18 mai, adică ieri. Coincidenţă sau nu, zilele comunei Costineşti au fost serbate, la îndemnul heirupist al primarului Cristea, exact în aceeaşi zi în care s-a organizat lansarea oficială a candidatului PSD la Primăria Coştineşti, Emanuela Gavrilă. “Nu s-a sărbătorit în niciun an această zi. Cristea a hotărît să o facă acum. Nimeni nu ştia de această sărbătoare dar, de dimineaţă, oamenii lui au mers prin Costineşti şi i-au scos pe locuitori la chef cu mici şi bere“, a declarat Emanuela Gavrilă. Întrebat care este motivul pentru care a organizat sărbătoarea comunei mai devreme, Cristea a declarat: “Miercuri e sărbătoare, zi de post, iar noi am vrut să o facem acum, pentru ca oamenii să poată mînca un mic şi să bea o bere“. Cu toate că se dă a fi un om bisericos, primarul demonstrează că habar nu are: miercuri este zi de mare sărbătoare, cînd oamenii îi vor celebra pe cei care poartă numele de Constantin şi Elena şi nu ne aflăm în post. Coincidenţă sau nu, taman cum i-ar fi plăcut mai mult lui Cristea, prin mulţimea prezentă la petrecere s-au amestecat şi numeroşi militanţi PD-L, îmbrăcaţi în portocaliu şi purtînd la vedere însemnele partidului, şi care au împărţit îndemnuri la vot, pe lîngă mici şi bere. Potrivit legislaţiei în vigoare, promisiunea sau oferirea de bani, bunuri ori alte foloase, printre care mîncare şi băutură, în timpul campaniei electorale, precum şi în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un candidat sau o listă de candidaţi, dar şi primirea acestora de către alegători constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare între şase luni şi cinci ani.