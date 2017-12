Credite false de miliarde de lei făcute pe numele cîtorva zeci de constănţeni

Zeci de locuitori ai judeţului s-au trezit datori la Creditcoop, deşi niciunul nu solicitase în viaţa lui vreun credit. Beneficiind de complicitatea unor angajaţi ai cooperativei de credit, cel puţin o persoană care avea acces la baza de date a unui medic de familie, a încasat în numele pacienţilor cîteva miliarde de lei vechi. Escrocheria a fost descoperită de Casa Centrală Creditcoop Bucureşti, care a sesizat Parchetul. Medicul de familie a cărui bază de date a fost folosită a constatat că, potrivit scriptelor Creditcoop ar avea angajată o armată de asistente, şoferi şi farmacişti. Poliţiştii constănţeni au alcătuit un cerc de suspecţi printre care se numără şi angajaţi ai Creditcoop Constanţa.

Fierbere mare în localităţle Valu lui Traian, Ciocîrlia, Medgidia, Poarta Albă, Eforie şi chiar şi la Constanţa. Mai mulţi cetăţeni din aceste localităţi s-au trezit cu notificări de la "Creditcoop" Constanţa cu sediul pe strada IG Duca 29, prin care erau somaţi să-şi achite ratele la creditele contractate. Cum oamenii nu făcuseră nici un credit, după ce şi-au lămurit consoartele că nici nu au pus vreodată piciorul în sediul acestei cooperative, s-au dus să se lămurească la emitenţii notificărilor. "Personalul era fiert şi nici nu a vrut să îmi arate toate dosarele pentru că am aflat că am luat 16 credite a cîte... 50 de milioane de lei vechi fiecare. Tot la Creditcoop am aflat că am 16 angajaţi pe mica mea firmă în care am doar doi salariaţi. Numărul de 16 este explicabil pentru că pe numele acestor angajaţi care ar fi ai mei, s-au plătit de 16 ori cîte 50 de milioane de lei. Societatea mea se numeşte SRL şi se ocupă cu confecţionarea de tîmplărie de aluminiu şi PVC însă, printre aşa-zişii angajaţi m-am trezit cu un vecin pe post de şofer deşi băiatul nici nu are permis de conducere", a declarat Coman Corcodel din Valu lui Traian. "Nici nu ştim exact cîţi locuitori din Valu lui Traian s-au trezit cu somaţii. Noi nu am primit nici o hîrtie dar am aflat de la alţi localnici că de la li s-a spus că noi am luat banii în numele lor. Cum este posibil să se facă plata unor persoane care nu sînt titulari de credit şi cine avizează dosarele în lipsa solicitantului?", a spus, la rîndul ei Luminiţa Corcodel. Şi alţi locuitori din Valul lui Traian au aflat că sînt datori la cooperativa de credit şi, din ce şi-au povestit unii altora, numărul celor angrenaţi în această "inginerie" ar fi de 90.

Pentru a beneficia de creditele "clienţilor" s-au folosit acte false

Şi la Ciocîrlia de Sus localnicii au început să se agite după ce s-au trezit datori la Creditcoop, unitate de care nici nu au auzit. Laura Helici este casnică, mama unui băieţel de un an şi patru luni. De săptămîna trecută, cînd femeia a primit somaţia, ea nu mai are somn pentru că în notificare i se aducea la cunoştiinţă că dacă nu-şi plăteaşte rata la împrumutul făcut, riscă să rămînă fără casă. "Am rămas foarte uimită, ştiind că nu am făcut nici un împrumut, nici eu, nici soţul meu pentru că nu îndeplineam condiţiile", a afirmat Laura Helici. Ea a plecat la Constanţa pentru a cere explicaţii şi a descoperit că datele sale de identitate fuseseră folosite pentru un credit de 50 de milioane de lei. "La dosar se afla o copie după buletinul meu, dar şi un contract de muncă din care reieşea că sînt angajată ca operator calculator la Centrala Nuclear Electrică Cernavodă. Eu nu am muncit niciodată şi, în plus, în perioada în care se susţine că am făcut împrumutul, eu tocmai născusem băieţelul, nu aveam cum să fiu angajată", a adăugat Laura Helici. Într-o situaţie similară se află încă cinci femei din Ciocîrlia de Sus, Dumitriţa Caraman, Margareta Urecheru, Maria Găinăriţei, Letiţia Memgherie şi Elena Done, toate descoperind că în perioada martie 2005 - aprilie 2006, datele lor de identitate au fost folosite pentru obţinerea unor credite de la aceeaşi unitate, în acest scop femeile fiind angajate fictiv la diverse firme din Eforie Nord, Cernavodă sau Constanţa.

Potrivit situaţiei Creditcoop, un medic de familie are mai mulţi angajaţi decît Spitalul Judeţean

Un alt prejudiciat este medicul Bogdan Munteanu care a aflat şi el că angajaţii săi ar fi făcut mai multe credite. Bogdan Munteanu este medic de familie în Valu lui Traian. "Prejudiciul meu este de imagine pentru că m-am trezit cu localnici care au spus că în evidenţa Creditcoop figurează ca fiind angajaţi ai societăţii mele. Am constatat cu stupoare, în urma unor informaţii verbale din partea angajaţilor Creditcoop că au acordat o serie de credite mai multor persoane care ar fi angajate în societatea mea. Surpriza a fost şi mai mare avînd în vedere că eu mă chinui de cinci ani să obţin un credit şi nu am reuşit. Am înţeles de la aceeiaşi funcţionari că aş avea angajaţi 7 şoferi vreo 35 de asistente ba chiar şi farmacişti. Cred că nici Spitalul Judeţean nu are atîţi angajaţi cît mi s-a spus mie că am aşa că pentru clarificarea acestei situaţii singura soluţie este o sesizare penală atît împotriva persoanei sau persoanelor care s-au folosit de datele mele şi ale societăţii mele cît şi împotriva angajaţilor băncii care au favorizat acordarea acestor credite", a declarat Bogdan Munteanu. El a mai spus că s-ar putea ca o parte din date să fi fost sustrase de persoane care aveau acces la baza de date a pacienţilor săi aşa că cercul de suspecţi este foarte mic. De asemenea, medicul Munteanu a declarat că a fost sunat şi de persoane care locuiesc în Constanţa care au primit somaţii să-şi achite ratele pentru creditele pe care nu le-au luat de la Creditcoop. În mod clar există complicitatea unor angajaţi ai Agenţiei constănţene a acestei case de credit după cum a lăsat să se înţeleagă preşedintele Creditcoop- Casa Centrală Bucureşti, Adrian Moraru. "Problema este mai veche şi durează cam de un an. O parte din rate au fost achitate la termen după care s-a întîmplat ceva şi a fost descoperită această situaţie. Noi am trimis o echipă de control la Constanţa şi pentru că există aspecte de natură penală am sesizat Parchetul pentru a face lumină în acest caz. Nu putem acuza pe nimeni, instituţiile abilitate ale statului îşi vor face datoria şi, vor aplica întocmai legislaţia. Acesta este scopul sesizării pe care am adresat-o Parchetului", a declarat Adian Moraru.

Poliţiştii sînt pe urmele infractorilor

În urma sesizărilor primite, poliţiştii constănţeni au demarat o anchetă, pentru a descoperi cine se află în spatele acestei înşelăciuni. Potrivit oamenilor legii, după primele cercetări efectuate, se pare că datele de identitate ale păgubiţilor, respectiv copiile după buletinele de identitate anexate la dosare au fost sustrase din cabinetul medicului de familie din sat, dr. Bogdan Munteanu, cu complicitatea unuia dintre angajaţi. "Suspecte mai sînt şi fosta directoare şi fost contabilă a băncii Credit Coop, întrucît aceste înşelăciuni nu se puteau realiza fără ştiinţa acestora", a declarat scms. Ionel Ioniţă, şeful Serviciului Poliţiei Rurale din cadrul Poliţiei Municipiului Medgidia. Mai mult, potrivit oamenilor legii, pe lîngă adeverinţele de venit fictive găsite în dosare, în care erau menţionate salarii de ordinul zecilor de milioane, toate copiile xerox ale buletinelor de identitate aveau trecută menţiunea "conform cu originalul" şi o semnătură. "Am descoperit că sînt trei tipuri de semnături, ceea ce înseamnă că sînt trei angajaţi ai băncii implicaţi", a adăugat scm Ionel Ioniţă. Potrivit oamenilor legii există deja un cerc de suspecţi, iar numărul păgubiţilor creşte, ieri aceştia primind alte sesizări de la persoane din Poarta Albă, Eforie şi Constanţa.