Creditele neperformante ameninţă creşterea economică

Prin 2007 am tot avertizat despre pericolul unui deficit de cont curent mare şi despre efectele asupra cursului de schimb; am fost ironizat şi ridiculizat de echipele de „analişti” din piaţa locală, ba chiar am fost acuzat că încerc să prăbuşesc economia, notează, pe blogul său, macroeconomistul Florin Cîţu. „În 2008 a venit corecţia deficitului, iar leul a revenit pe un trend de scădere. Încă o dată, teoria economia a fost corectă. Astăzi, ne aflăm în faţa unei probleme similare, cu aceeaşi atitudine relaxată a analiştilor - creşterea alarmantă a creditului neperformant. Ponderea în totalul împrumuturilor este de 17%, cu estimări oficiale care o duc la 20%, la finele anului, dacă nu chiar mai mult, întrucât valoarea activelor băncilor a scăzut”, spune Cîţu, care se teme de o nouă corecţie de proporţii în piaţa financiară. „Sistemul este în mijlocul unui proces foarte periculos - pe de-o parte, rata creditelor neperformante este în creştere; pe de altă parte, băncile se confruntă cu ieşiri masive de capital, din cauza dezintermedierii. Prin urmare, ca să asigure provizioanele tot mai mari cerute de BNR, ele trebuie să se împrumute din piaţa locală. Dar nici aici nu sunt lei, pentru că BNR controlează strict lichiditatea, ca să sprijine cursul”, mai spune economistul. În opinia sa, spirala descendentă pe care a intrat sistemul bancar va trage în jos creşterea economică.