Crenvurștii, la fel de canceroși ca tutunul și azbestul

Specialiștii vin de la o zi la alta cu rapoarte care ne dau peste cap stilul de viață. Sau ar trebui! Aproape că nici nu mai știm ce să mai mâncăm. Tocmai când eram siguri că adoptăm un stil de viață sănătos, aflăm de la unii specialiști că, de fapt, nu am făcut cea mai bună alegere și că riscăm boli grave. De exemplu, un nou raport dat publicității luni de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), transmis de Reuters, precizează că, dacă mâncăm carne procesată, avem toate șansele să ne alegem cu diferite forme de cancer al sistemului digestiv. Raportul nu face altceva decât să ne pună pe gânduri și pe noi, și pe cei care promovează diete pe bază de carne. Pare incredibil, dar experți ai Agenției internaționale pentru studii oncologice (International Agency for Research on Cancer - IARC), parte a OMS, au plasat carnea procesată, așa cum este cea folosită în crenvurști, în grupul 1 de risc, alături de tutun, azbest și gazele de eșapament. Carnea roșie, categorie în care este inclusă carnea de vită, miel/oaie/berbec și porc, a fost introdusă în grupa de risc 2, fiind clasificată drept carcinogen probabil. Așa că, înainte să mâncăm, trebuie să ne gândim de mai multe ori.