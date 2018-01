“Creşterea inflaţiei ar trebui să se oprească pînă în primăvara anului viitor, iar avansul preţurilor ar trebui să revină în intervalul ţintit de BNR pentru 2008, de 2,8%-4,8%”, a declarat, ieri, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. Rata anuală a inflaţiei a urcat, în luna octombrie, la 6,8%, de la 6% în septembrie, din cauza preţurilor mari ale alimentelor, cel mai probabil eliminînd şansele ca BNR să îndeplinească ţinta privind majorarea preţurilor în 2007, situată între 3% şi 5%. \"Situaţia este sub control şi estimăm că această majorare se va sfîrşi pînă în primăvara anului viitor, iar evoluţia indicelui preţurilor de consum va reveni în intervalul ţinţit de BNR\", a afirmat Isărescu. În ultimul raport asupra inflaţiei, prezentat la începutul lunii noiembrie, banca centrală a revizuit în creştere cu 1,8 puncte prognoza pentru sfîrşitul acestui an, la 5,7% pe an, faţă de nivelul de 3,9% estimat în luna august, în contextul majorării preţurilor la alimente şi a înrăutăţirii perspectivelor privind moneda naţională.

De asemenea, banca centrală a urcat cu 0,6 puncte prognoza de inflaţie pentru 2008, la 4,3% pe an, faţă de rata de 3,7% estimată în cel de-al doilea raport trimestrial asupra inflaţiei. Isărescu a spus, înaintea întîlnirii reprezentanţilor băncilor centrale din Cape Town, că BNR este liniştită în privinţa nivelului actual al leului. \"Sînt mai liniştit cu nivelul actual al leului, decît cu cel total nesustenabil de pe perioada verii\", a afirmat guvernatorul BNR. Leul s-a depreciat în ultimele luni, ca urmare a creşterii aversiunii investitorilor pentru risc şi a temerilor privind indicatorii fundamentali ai economiei. Moneda naţională a României s-a depreciat în luna noiembrie, cu 5% faţă de euro, atingînd, în şedinţa bursieră de vineri, un nou minim al ultimului an, de 3,4764 lei/euro. Cu privire la întrebările despre intervenţiile BNR pe piaţa valutară, Isărescu a menţionat că încearcă să intervină cît mai puţin posibil şi cu cît mai puţină frecvenţă, dar totuşi, banca centrală este pregătită pentru orice fel de intervenţie fără a o anunţa şi comenta.