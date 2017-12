Criminalitatea informatică costă 445 de miliarde de dolari anual

Criminalitatea informatică costă economia mondială 445 miliarde de dolari anual, cea mai mare parte a acestor pierderi rezultând în urma furtului de proprietate intelectuală, aproape dublu ca valoare faţă de cele cauzate de hackeri. O estimare precaută a pierderilor ar fi de 375 miliarde de dolari, în timp ce maximul ar putea ajunge la 575 miliarde de dolari, arată studiul publicat de Center for Strategic and International Studies în colaborare cu firma de software de securitate McAfee. ”Criminalitatea informatică reprezintă o taxă pe inovaţie şi încetineşte acest proces la nivel global, reducând câştigurile pentru cei care inventează şi inovează. Pentru ţările dezvoltate, criminalitatea informatică are implicaţii serioase asupra pieţei muncii”, se arată în studiu. Cele mai mari pierderi sunt înregistrate de marile economii.

Pentru SUA, China, Japonia şi Germania, pierderile au totalizat 200 miliarde de dolari pe an, aproape jumătate din cele la nivel global. Pierderile legate de furtul unor date personale, precum informaţii despre carduri de credit, sunt estimate la 150 miliarde de dolari pe an. În SUA, 40 de milioane de oameni, aproximativ 15% din populaţie, au fost victime ale furtului de informaţii personale de către hackeri. În Germania au fost afectate 16 milioane de persoane, iar în China, 20 de milioane.