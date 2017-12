Cristian Mungiu - cea mai mare finanţare la concursul de proiecte CNC

Cineastul Cristian Mungiu a obţinut cea mai mare finanţare, de 1.910.000 lei, la cea mai recentă ediţie a concursului de proiecte cinematografice organizat de Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC), pentru titlul "Fotografii de familie". Pe locul al doilea în topul finanţărilor la sesiunea a II-a de concurs a CNC pe 2014 s-a clasat proiectul cinematografic "Povestea iubirii", de Radu Mihăileanu, (producător Libra Film Productions), cu un scenariu de Radu Mihăileanu şi Marcia Romano, care a primit suma de 1.300.000 de lei. Locul al treilea i-a revenit lui Florin Şerban, cu proiectul "America", acesta primind de la CNC suma de 1.200.000 de lei. Proiectul "America" este produs de Early Bird, iar scenariul este semnat de cineast. Proiectul "Never Let It Go", al lui Paul Negoescu, produs de Actoriedefilm.ro, a primit suma de 1.000.000 de lei, în timp ce "Pororoca", de Constantin Popescu, un proiect produs de Scharf Advertising, a câştigat suma de 950.000 de lei. La secţiunea dedicată lungmetrajelor de debut, proiectul cinematografic "Firesc" (4 Proof Film), al lui Hadrian Marcu, a primit suma de 997.000 de lei, iar, pe locul al doilea, s-a clasat coproducţia "Soldaţii", un film de Ivana Mladenovic, care a primit suma de 860.000 de lei. Filmul este produs de Hi Film. De asemenea, Mehmed Can Mertoglu, care a participat cu scenariul pentru "Album", produs de Parada Film, a primit o finanţare de 543.000 de lei.