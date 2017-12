Cristian Pletea face senzație în Bahrain

Aflat pe locul 2 în clasamentul mondial ITTF la nivelul cadeților, Cristian Pletea este starul primei competiții importante de tenis de masă desfășurate pe plan internațional la categoria sa de vârstă în acest an, Openul Bahrainului. Sportivul legitimat la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța a fost decisiv în succesul obținut de România în competiția pe echipe rezervată juniorilor, după o prestație de senzație în finala disputată împotriva Qatarului. Repartizată în Grupa A, reprezentativa tricoloră, din care au mai făcut parte Rareș Sipoș și Alexandru Manole, s-a clasat pe locul secund, după ce a câștigat cu 3-0 în fața gazdelor, dar a cedat cu 1-3 în disputa cu Qatar. În cele două partide, constănțeanul a obținut două succese, 3-0 cu Husain Alajmi (Bahrain) și 3-0 cu Mohammed Al-Haddad (Qatar), dar a pierdut surprinzător, scor 2-3, în fața lui Mohammed Abdulhussein (Qatar). În semifinale, România a câștigat clar în fața Arabiei Saudite, cu 3-0, iar Pletea a adus una dintre victorii, 3-2 cu Abdulaziz Bu Shulaybi. În ultimul act, românii și-au luat revanșa în fața Qatarului și s-au impus cu 3-1. Principalul artizan al victoriei a fost sportivul constănțean, care a obținut două succese, 3-0 cu Mohammed Abdulhussein și 3-0 cu Abdulrahman Al-Naggar. „În primul joc, când am pierdut cu Abdulhussein, l-am jucat prea mult pe backhand, m-a blocat bine și a găsit unghiuri care mi-au creat probleme. În finală, am returnat mai bine și am reușit să închei rapid punctele, pentru a nu-i da posibilitatea de a-și pune în valoare tehnica defensivă foarte bună”, a spus Pletea. În aceeași componență, România a câștigat anul trecut alte două turnee, în Croația și Italia. Constănțeanul speră să repete performanța și în proba de simplu, unde participă atât la cadeți, cât și la juniori, dar și la dublu, alături de Rareș Sipoș.

SAMARA JOACĂ LA BAKU

Azi, la Baku (Azerbaidjan), debutează Top 16 Europa la tenis de masă, competiție rezervată seniorilor, la care participă cei mai buni sportivi de pe „bătrânul continent”. Printre favoritele la câștigarea trofeului se numără și Eliza Samara, sportivă legitimată la CS Farul Constanța și pregătită de Viorel Filimon. Aflată pe locul 19 în clasamentul ITTF, constănțeanca este cotată cu a treia șansă la victorie, fiind devansată doar de Jia Liu (Austria) și Georgina Pota (Ungaria). România mai are o reprezentantă la întrecerea de la Baku, Bernadette Szocs.