Criza afectează cea de-a şaptea artă

Cineastul francez Patrice Chéreau a renunţat definitiv la proiectul său de film referitor la ultimele zile ale lui Napoleon pe insula Sfînta Elena, în care rolul principal urma să fie interpretat de Al Pacino. „M-am oprit, am renunţat, filmul nu se mai face”, a declarat regizorul sîmbătă, într-o conferinţă de presă organizată în timpul Festivalului de Film de la Karlovy Vary, în Cehia. „Am cheltuit foarte mulţi bani pentru a ţine proiectul în viaţă şi am pierdut sume mari pentru a păstra drepturile de autor asupra propriului meu scenariu”, a mai spus acesta, fără a da detalii. Patrice Chéreau, în vîrstă de 65 de ani, a lucrat timp de şapte ani la proiectul „The Monster of Longwood”, bazat pe un scenariu reprezentînd o adaptare a romanului „Betsy and the Emperor” a americanului Staton Rabin, centrat pe relaţia dintre Napoléon şi Betsy, fiica paznicului său de pe insula Sfînta Elena. Proiectul ar fi urmat să fie produs de Warner Bros. şi s-a confruntat cu o serie de dispute şi proiecte concurente. În cele din urmă, se pare că o nouă adaptare inspirată de aceeaşi poveste va fi lansată, în următoarele luni, de Killer Films, avîndu-i în rolurile principale pe Al Pacino şi Scarlett Johannsson. În ceea ce-l priveşte, Patrice Chéreau lucrează la postproducţia lungmetrajului „Persécution”, un film intim turnat la Paris şi care îi are ca protagonişti pe Romain Duris, Charlotte Gainsbourg şi Jean Luc Anglade. „Filmul este despre persecuţie în dragoste, fiind povestea unui tînăr care persecută şi este persecuta”, a afirmat cineastul, la Karlovy Vary.

La rîndul său, cineastul american de origine cehă Milos Forman speră că filmul său asupra acordurilor de la Munchen, care-i permiteau lui Hitler să acapareze o parte a teritoriului cehoslovac, se va putea filma în pofida actualei crize financiare. „Este un pic dificil acum deoarece aceia care au lansat proiectul spun acum că nu vor mai putea să îl finanţeze pentru că nu mai au bani”, a declarat Milos Forman, într-o conferinţă de presă tot în cadrul Festivalului de Film de la Karlovy Vary. Regizorul colaborează la realizarea filmului cu Vaclav Havel, fost disident, dramaturg şi fost preşedinte al Cehiei. Acesta a început să lucreze încă de anul trecut la scenariul inspirat de romanul „Fantoma din Munchen” a scriitorului francez Georges-Marc Benamou. „Filmul evocă dilema foarte simplă cu care se confruntă, din cînd în cînd, toate societăţile, cea a atacurilor preventive”, a explicat Milos Forman, în vîrstă de 77 de ani. Acordurile de la Munchen au fost semnate în septembrie 1938 de Germania nazistă, Franţa, Marea Britanie şi Italia, reprezentate de Adolf Hitler, Edouard Daladier, Neville Chamberlain şi Benito Mussolini. „Fantoma din Munchen” detaliază această conferinţă crucială prin ochii unei tinere jurnaliste americane care a obţinut confesiunile lui Edouard Daladier pe această temă, după 30 de ani de la eveniment. Milos Forman vrea să realizeze filmările la Paris şi Munchen şi a ales-o pe Kate Winslet pentru rolul tinerei jurnaliste, însă nu poate spune, pentru moment, care vor fi actorii ce le vor da viaţă lui Hitler, Daladier, Chamberlain sau Mussolini.

Plecat în exil în 1968, iniţial în Franţa, apoi în SUA, cineastul revine cu regularitate în Cehia de la căderea regimului comunist, filmînd pentru peliculele sale sau vizitîndu-şi apropiaţii. În prezent, se simte acasă în SUA, locuind în Connecticut alături de fiii săi Andrew şi James. Milos Forman mai are doi fii gemeni, Petr şi Matej, care locuiesc în Cehia şi care sînt rezultatul unei prime căsătorii dinaintea exilului său. Modest, cineastul, care a obţinut 13 Oscaruri cu „One Flew Over the Cuckoo\'s Nest / Zbor deasupra unui cuib de cuci” şi „Amadeus”, afirmă că a reuşit la Hollywood pentru că nu avea altă alegere. „Atunci cînd am emigrat, nu mă puteam întoarce şi am fost nevoit să mă adaptez, aşa cum a făcut şi Roman Polanski”, a spus acesta.