Criză de sânge - pierderi de vieți omenești!

În fiecare vară, spitalele din România se confruntă cu o criză acută de sânge, întrucât populația, în mare parte, este cu gândul la vacanță, la concediu. Puțini mai sunt cei care doresc să meargă la centrele de transfuzii sanguine și să doneze. Potrivit datelor statistice, în această perioadă se poate observa o scădere cu 20 - 25% a numărului donatorilor. Și cum sângele este vital în cazul multor bolnavi, medicii trag un semnal de alarmă și roagă populația sănătoasă să doneze. Nu de puține ori, medicii din spitale se văd puși în fața unor situații-limită, în lipsa sângelui salvator. Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Constanța, cea mai mare unitate sanitară din județ, cel mai mare consumator de produse medicale, dar și de sânge, face apel la populație să dea o mână de ajutor. Managerul dr. Dănuț Căpățînă îi roagă pe toți cei care sunt sănătoși să vină să doneze, mai ales dacă au mai făcut până acum acest gest. ”Lipsa sângelui poate duce la deteriorarea stării de sănătate a unor pacienți sau, mai grav, chiar la pierderi de vieți omenești. Nu ne-am confruntat până acum cu așa ceva, dar nici nu ne dorim”, a declarat managerul SCJU Constanța. Spitalul de la malul mării nu este singura unitate sanitară care întâmpină probleme din cauza numărului mult prea mic de donatori. Toate spitalele din țară au dificultăți în acest sens în perioada de concedii.

COLECTE MOBILE Pentru a nu întâmpina probleme grave, conducerea Centrului Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanța a organizat și organizează periodic acțiuni de colectă mobilă de sânge în diferite localități ale județului. ”Sunt potențiali donatori cărora le este greu să se deplaseze la CRTS. Pentru mulți, drumul este lung. Așa că venim noi, nu înainte de a lua legătura cu primăriile din respectivele localități pentru a ne pune la dispoziție un spațiu adecvat”, a declarat, nu demult, directorul CRTS Constanța, dr. Alina Dobrotă.

DONATORI DE... OCAZIE, DONATORI FIDELI La CRTS vin atât donatori de... ocazie, cât și donatori fideli. Cei de ocazie vin doar pentru a ajuta anumite persoane. Donează poate o singură dată în viață, deși gestul lor ar putea fi repetat la un interval indicat de către medic. Raluca are 34 de ani. Nu a mai donat niciodată, dar a făcut-o recent pentru a-și ajuta o prietenă. ”Nu am donat până acum pentru că nu m-am gândit niciodată la importanța donării. Am aflat însă că prietena mea are nevoie urgentă de sânge. Am mers la un centru de transfuzii și am donat. Am aflat că sunt sănătoasă și pot dona. Mă bucur nespus că am putut să o ajut. Este un sentiment pe care nu cred că o să-l uit prea curând. Poate că și datorită mie ea trăiește, acum”, a spus tânăra. Se gândește să devină donator fidel, mai ales că după donare nu a avut nimic, s-a simțit bine. Marius, în schimb, donează de ani buni și este hotărât să o facă atât timp cât îi va permite organismul. ”Prima dată am donat pentru un prieten în stare gravă, după un accident rutier. M-am simțit extraordinar că am putut să-l ajut. Și acum îmi mulțumește, deși au trecut șase ani de atunci. Acum sunt donator fidel. Vin și donez de două ori pe an. Este mare lucru că poți să ajuți, dezinteresat. Personal le recomand tuturor celor care pot să meargă să doneze. Nu există cuvinte despre ce stare ai după ce sângele tău ajunge la cineva. Poate că pentru acea persoană era vital”, a povestit bărbatul de 39 de ani. Precizăm că în Suedia, pentru a le arăta oamenilor cât de importanți sunt, dar și pentru că ceea ce fac duce la salvarea unei vieți, în momentul în care sângele lor este transfuzat unui pacient, deci ajunge în venele altcuiva, donatorul este informat prin mesaj. Proiectul a debutat ca pilot în Stockholm, acum 3 ani, și a fost extins în toată țara, iar acum este viral pe rețelele de socializare. Tot mai multe persoane postează imagini cu mesajele de mulțumire, care anunță că sângele lor a fost folosit. Primesc mii de like-uri pentru gestul lor.

Pentru ca populația să poată dona sânge, este nevoie de îndeplinirea cumulativă a unor condiții, spun medicii. Astfel: vârsta cuprinsă între 18 și 60 ani; greutate peste 50 kg; puls regulat, 60 -100 bătăi/minut; tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg; să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale; femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală; să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării; să nu fie sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inimă, renale, psihice, hepatice sau endocrine. Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli: hepatită (de orice tip); TBC, sifilis, malarie, epilepsie și alte boli neurologice, boli psihice, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele: psoriazis, vitiligo, miopie forte peste (-) 6 dioptrii, cancer.

În județul Constanța, donatorii voluntari se pot prezenta la Centrul de Transfuzie Sanguină Constanța, str. N. Iorga nr. 85, tel.0341-170931; fax - 0341/170930, mobil 0753318441.