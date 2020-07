Croatul Alen Blaževic vrea să câştige titlul cu HCDS

Internaționalul croat Alen Blaževic a venit la Handbal Club Dobrogea Sud Constanța cu dorinţa de a contribui la câştigarea primului titlu de campioană pentru echipa de la ţărmul mării. Într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului constănţean, Alen Blaževic a dezvăluit câteva dintre gândurile sale, fiind cucerit deja de frumusețea orașului.

„Sunt foarte fericit pentru acest transfer. Constanța este un oraș foarte frumos, cu un club de handbal foarte bun și cred că am luat o decizie foarte bună. Am experiență mare cu Szeged și cu alte cluburi și cred că voi ajuta cu experiența mea echipa. Sper că vom juca un handbal foarte bun, în Europa și în campionatul României. Am vorbit cu președintele Rudi Stănescu și mi-a plăcut, a fost foarte corect cu mine. Îmi place Constanța. Este un oraș foarte frumos, pe țărmul mării. Știu că este un oraș cu istorie în handbal, că a avut un club faimos în România și în Europa și sper ca în sezonul acesta să aducem titlul din nou la Constanța. Echipa are jucători foarte buni. Ne antrenăm de zece zile împreună și deja pot spune că mă simt foarte bine în acest grup”, a declarat handbalistul croat.

În cariera sa, Alen Blaževic a îmbrăcat tricourile formaţiilor Gorenje Velenje, Cimos Koper, Nexe, Guadalajara și Pick Szeged, cu ultima echipă câştigând Cupa EHF Cup, în 2014, la Berlin.