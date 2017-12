CS Năvodari și-a asigurat promovarea în Liga a IV-a

La sfârșitul săptămânii trecute, în Liga a V-a la fotbal s-a disputat etapa a 26-a. Iată rezultatele înregistrate: CS Năvodari - Gloria Albești 0-0; Recolta Nicolae Bălcescu - Danubius Rasova 3-0; Gloria Seimeni - Viitorul Pecineaga 5-1; Litoral Corbu - Speranța Nisipari 4-0; Atletic 2 Mai - Perla Murfatlar 6-2; Dacia Mircea Vodă - Voința Săcele 4-2; Castelanii Castelu - Viitorul Cobadin 4-2; Voința Siminoc - CSȘ Medgidia 3-0 (oaspeții s-au retras din campionat). Clasament: 1. Năvodari 67p; 2. 2 Mai 61p; 3. Albești 54p; 4. Castelu 52p; 5. Nisipari 48p/25j. Sistemul de retrogradare-promovare este următorul: locurile 1 și 2 din Liga a V-a vor putea promova în Liga a IV-a; echipele de pe locurile 3 și 4 vor susține baraj cu locurile 15 și 16 din Liga a IV-a (15-4 și 16-3); formațiile de pe locurile 15 și 16 vor retrograda direct în Liga a VI-a; echipele de pe locurile 13 și 14 vor susţine baraj cu locurile 2 din cele două serii ale Ligii a VI-a.

Miercuri, în Liga a V-a va avea loc o etapă intermediară, a 27-a a campionatului. Iată partidele, care se vor juca de la ora 18.00: Perla Murfatlar - Gloria Albești; Speranța Nisipari - CS Năvodari; Viitorul Pecineaga - Litoral Corbu; Danubius Rasova - Gloria Seimeni; Voința Săcele - Voința Siminoc; Viitorul Cobadin - Dacia Mircea Vodă. Atletic 2 Mai - Castelanii Castelu. Partida CSȘ Medgidia - Recolta Nicolae Bălcescu nu se dispută, pentru că echipa gazdă s-a retras din campionat.

Duminică a avut o nouă rundă și în Liga a VI-a la fotbal. Iată rezultatele înregistrate în etapa a 23-a din Seria Sud: CS II Agigea - Trophaeum Adamclisi 3-1; Marmura Deleni - Fulgerul Chirnogeni 3-7; AS Bărăganu - Viitorul Mereni 2-8; AS Carvăn - Inter Ion Corvin 4-3; Viitorul II Cobadin - Luceafărul Amzacea 0-6; Sport Prim Oltina - AS Independența 5-3; AS Ciocârlia - Olimpia Constanța 1-0. Clasament Seria Sud: 1. Oltina 59p; 2. Agigea II 54p; 3. Mereni 51p.

În Seria Nord s-a jucat etapa a 20-a, încheiată cu următoarele rezultate: Ulmetum Pantelimon - Pescărușul Gârliciu 4-1; Dunaris Topalu - Spicul Horia 10-1; Înfrățirea Cogealac - Viitorul Târgușor 2-4; Viitorul Cuza Vodă - Pescarul Ghindărești 6-1; Sportul Tortoman - Voința Cochirleni 5-7; Dunărea Ciobanu - Steaua Speranței Siliștea 3-0 (neprezentare). Clasament Seria Nord: 1. Târgușor 48p/19j; 2. Ciobanu 44p; 3. Cochirleni 36p.

