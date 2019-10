CS Phoenix-Ştiinţa evoluează miercuri, în Sala Sporturilor

Miercuri, de la ora 17.00, baschetbalistele de la CS Phoenix-Ştiinţa Constanţa vor întâlni pe teren propriu, în Sala Sporturilor, în Cupa României, echipa ACS KSE Tg. Secuiesc. Jucătoarele pregătite de Carmin Popa și Ramona Coroamă abordează această partidă cu un moral bun, după ce au obţinut prima victorie în actualul sezon, în a treia etapă din Liga Naţională de baschet feminin, câştigând, cu scorul de 80-44, la pauză 50-21, întâlnirea cu Rapid Bucureşti.

„După succesul entuziasmant de sâmbătă din campionat revenim acum cu picioarele pe pământ pentru că miercuri avem parte de un adversar imprevizibil. La Constanța vine o altă cunoștință mai veche de-a noastră, ACS KSE Târgu Secuiesc, în compania căreia vom debuta în ediția din acest an a Cupei României. Performanța obținută în sezonul trecut, când am ajuns în premieră pentru o echipă constănțeană în Final Four-ul Cupei României la baschet, ne obligă acum la o nouă evoluție exemplară. Avem convingerea că ambiția noastră de a face performanță, împreună cu susținerea pe care ne-ați arătat-o de fiecare dată, vor face ca și acum să reușim să ne ridicăm la nivelul așteptărilor prin atitudinea pe care o vom arăta pe terenul de joc. Așa că miercuri, de la ora 17.00, ne dăm cu toții întâlnire la Sala Sporturilor pentru a demonstra tuturor că baschetul are viitor la Constanța”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a clubului constănţean.