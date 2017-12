CSM Medgidia s-a bătut singură la Bacău

Formaţia masculină CSM Medgidia a pierdut, ieri, partida disputată, în deplasare, cu Ştiinţa Municipal Dedeman Bacău, din etapa a treia a Ligii Naţionale de handbal masculin. Formaţia pregătită de Ion Crăciun s-a înclinat cu 27-29, după ce la pauză scorul era egal, 12-12. CSM Medgidia a controlat prima repriză şi a avut chiar un avantaj de trei goluri, însă gazdele au egalat pe finalul reprizei. În repriza a doua fiecare echipă s-a succedat la conducere, iar formaţia din Medgidia avea să conducă ultima oară în min. 52, cu 25-24. Finalul a aparţinut gazdelor, care s-au impus cu 29-27 şi au bifat al treilea meci consecutiv fără înfrîngere în Liga Naţională. “Ne-am bătut destul de bine, dar pe final am clacat, cînd am comis o serie de greşeli tehnice şi am ratat situaţii clare în situaţie de unu la unu cu portarul. Ne-am bătut singuri. Remarc evoluţiile lui Dinescu şi a portarului Vasile, din repriza a doua. În schimb, sînt foarte supărat pe Cocean şi Enescu”, a declarat antrenorul Ion Crăciun. Cele mai multe goluri pentru formaţia din Medgidia le-a înscris Laurenţiu Dinescu, acesta punctînd de opt ori. Tot ieri, s-au mai jucat trei partide din etapa a treia: HC Odorhei - Uztel Ploieşti 25-17, Romvag Caracal - Pandurii Tg. Jiu 16-28 şi UCM Reşiţa - Minaur Baia Mare 37-27. Întîlnirea CSM Oradea - HCM Constanţa, scor 25-25, s-a disputat în devans, iar partidele Bucovina Suceava - Steaua (miercuri) şi Dinamo - Poli Timişoara (joi) se vor juca în această săptămînă. În etapa a patra a Ligii Naţionale, CSM Medgidia va evolua sîmbătă (6 octombrie), pe teren propriu, cu Romvag Caracal.