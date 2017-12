CSO Ovidiu acuză arbitrajul din partida cu Rocar

Vineri după-amiază au avut loc meciurile din etapa a 28-a a Ligii a III-a la fotbal, formaţiile constănţene evoluînd în Seria a II-a. Aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, Oil Terminal a pierdut la limită disputa de la Însurăţei şi se află într-o situaţie delicată în clasament. Tot la limită a cedat CSO Ovidiu, pe teren propriu, însă gazdele au acuzat faptul că unicul gol s-a marcat dintr-o evidentă poziţie de ofsaid. În schimb, Callatis Mangalia a scos un rezultat de egalitate pe teren propriu în faţa uneia dintre fruntaşele campionatului. Rezultatele etapei: AS Viitorul Însurăţei - Oil Terminal Constanţa 1-0; CSO Ovidiu - Rocar Bucureşti 0-1; Callatis Mangalia - Unirea Slobozia 0-0; Poli Timişoara - Portul Constanţa 0-5 (Grigorie 20, Camboianu 32, 51, C. Anghel 40, 53); Phoenix Ulmu - AS Dodu 0-3 (gazdele s-au retras din campionat); Steaua II - FC Chitila 1-2; Dinamo II - Inter Gaz 2-0; Dunărea Călăraşi - Petrolul Brăila 6-1. Partida Aurora Năvodari - FC Farul II are loc sîmbătă, de la ora 11.00. Clasament: 1. Dinamo II 65p (+24 la adevăr); 2. Rocar 61p (+19); 3. Inter Gaz 54p (+15); 4. Slobozia 51p (+9); 5. Portul 48p (+6); 6. Dodu 47p (+5); 7. Ovidiu 43p (+1); 8. Callatis 41p (-2); 9. Însurăţei 40p (-2); 10. Farul II 40p (+1); 11. Călăraşi 39p (-3); 12. Steaua II 34p (-8); 13. Chitila 30p (-15); 14. Aurora 30p (-9); 15. Oil 22p (-20); 16. Brăila 19p (-23); 17. Ulmu 14p (-28); 18. Timişoara 14p (-31). (* - echipă penalizată cu un punct).